Найденный под завалами 6-летний ребенок в Нижнем Тагиле находится в реанимации

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Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург, реанимобиль, реанимация, фельдшер, медик
Состояние одного из детей, найденных на месте взрыва, тяжелое Фото:

Один из детей, найденных под завалами частично обрушившегося после взрыва дома в Нижнем Тагиле, находится в тяжело состоянии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

«В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила доставлен третий пострадавший ребенок: 6-летний малыш в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации, динамику непрерывно фиксируют сотрудники территориального центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что еще трех детей срочно эвакуировали в Екатеринбург двумя вертолетами. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. Всего, по данным МЧС, при взрыве пострадали 12 человек. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

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Один из детей, найденных под завалами частично обрушившегося после взрыва дома в Нижнем Тагиле, находится в тяжело состоянии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области. «В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила доставлен третий пострадавший ребенок: 6-летний малыш в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации, динамику непрерывно фиксируют сотрудники территориального центра медицины катастроф», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что еще трех детей срочно эвакуировали в Екатеринбург двумя вертолетами. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. Всего, по данным МЧС, при взрыве пострадали 12 человек. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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