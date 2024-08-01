Найденный под завалами 6-летний ребенок в Нижнем Тагиле находится в реанимации

01 августа 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Состояние одного из детей, найденных на месте взрыва, тяжелое Фото: Илья Московец © URA.RU Один из детей, найденных под завалами частично обрушившегося после взрыва дома в Нижнем Тагиле, находится в тяжело состоянии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области. «В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила доставлен третий пострадавший ребенок: 6-летний малыш в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации, динамику непрерывно фиксируют сотрудники территориального центра медицины катастроф», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что еще трех детей срочно эвакуировали в Екатеринбург двумя вертолетами. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. Всего, по данным МЧС, при взрыве пострадали 12 человек. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из детей, найденных под завалами частично обрушившегося после взрыва дома в Нижнем Тагиле, находится в тяжело состоянии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области. «В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила доставлен третий пострадавший ребенок: 6-летний малыш в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации, динамику непрерывно фиксируют сотрудники территориального центра медицины катастроф», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что еще трех детей срочно эвакуировали в Екатеринбург двумя вертолетами. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. Всего, по данным МЧС, при взрыве пострадали 12 человек. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.