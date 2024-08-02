На Урале во время отпуска скончался разведчик батальона «Призрак»

Разведчик батальона «Призрак» из Свердловской области умер во время отпуска

02 августа 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Прощание с бойцом состоится 2 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Владимир Кожевников, доброволец, принимавший участие в боевых действиях в зоне СВО, умер от сердечного приступа в возрасте 43 лет. Трагедия произошла во время его отпуска в поселке Монетном (Свердловская область). Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов в соцсети. «Сослуживцы будут вспоминать Владимира Михайловича как смелого товарища, как человека, готового разделить последнее с братьями по оружию, подставить свое плечо в трудную минуту. За личное мужество и отвагу, проявленные в бою, Владимир Кожевников был награжден медалью „За службу в военной разведке“ и медалью „За храбрость“ второй степени. К несчастью, его сердце остановилось здесь, в родном Монетном. Во время отпуска. Выражаю искренние соболезнования родным и близким нашего земляка. Скорбим вместе с вами. Прощание с Владимиром Михайловичем состоится 2 августа», — написал Писцов в своем telegram-канале. Владимир Кожевников родился 8 апреля 1981 года в поселке Головино Владимирской области и учился в школе №32 в поселке Монетном. По словам педагогов, он был активным и смелым юношей, который, несмотря на свою дерзость, был добрым и отзывчивым. Жизнь Владимира претерпела изменения, когда он оказался в сложных жизненных обстоятельствах и был осужден. После освобождения в октябре 2023 года он отправился в зону специальной военной операции в качестве добровольца, где проявил себя как талантливый разведчик батальона «Призрак». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Кожевников, доброволец, принимавший участие в боевых действиях в зоне СВО, умер от сердечного приступа в возрасте 43 лет. Трагедия произошла во время его отпуска в поселке Монетном (Свердловская область). Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов в соцсети. «Сослуживцы будут вспоминать Владимира Михайловича как смелого товарища, как человека, готового разделить последнее с братьями по оружию, подставить свое плечо в трудную минуту. За личное мужество и отвагу, проявленные в бою, Владимир Кожевников был награжден медалью „За службу в военной разведке“ и медалью „За храбрость“ второй степени. К несчастью, его сердце остановилось здесь, в родном Монетном. Во время отпуска. Выражаю искренние соболезнования родным и близким нашего земляка. Скорбим вместе с вами. Прощание с Владимиром Михайловичем состоится 2 августа», — написал Писцов в своем telegram-канале. Владимир Кожевников родился 8 апреля 1981 года в поселке Головино Владимирской области и учился в школе №32 в поселке Монетном. По словам педагогов, он был активным и смелым юношей, который, несмотря на свою дерзость, был добрым и отзывчивым. Жизнь Владимира претерпела изменения, когда он оказался в сложных жизненных обстоятельствах и был осужден. После освобождения в октябре 2023 года он отправился в зону специальной военной операции в качестве добровольца, где проявил себя как талантливый разведчик батальона «Призрак».