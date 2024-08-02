Пермское УФАС возбудило дело на магазин мобильных аксессуаров

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Беспроводные наушники, наушники, гаджет, беспроводные наушники, airpods
Магазин разместил слишком громкую рекламу Фото:

В Перми возбуждено дело в отношении владельца магазина мобильных аксессуаров Dugo. Его подозревают в размещении звуковой рекламы на фасаде дома на улице Куйбышева, 112. Об этом рассказали в группе пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

«В городе Перми на улице Куйбышева, 111 размещены громкоговорители, которые воспроизводят информацию рекламного содержания, направленную на привлечение внимания к товарам и услугам магазина „Dugo“. Закон о рекламе запрещает распространение звуковой рекламы с помощью оборудования, расположенного на элементах зданий», — сказано в сообщении.

Уточняется, что запрет подобной рекламы связан с защитой граждан от нежелательной информации. Также предпринимателям необходимо соблюдать тишину, не нарушать покой населения и создавать благоприятную обстановку. Рассмотрение дела на магазин Dugo назначено на 5 августа 2024 года.

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В Перми возбуждено дело в отношении владельца магазина мобильных аксессуаров Dugo. Его подозревают в размещении звуковой рекламы на фасаде дома на улице Куйбышева, 112. Об этом рассказали в группе пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». «В городе Перми на улице Куйбышева, 111 размещены громкоговорители, которые воспроизводят информацию рекламного содержания, направленную на привлечение внимания к товарам и услугам магазина „Dugo“. Закон о рекламе запрещает распространение звуковой рекламы с помощью оборудования, расположенного на элементах зданий», — сказано в сообщении. Уточняется, что запрет подобной рекламы связан с защитой граждан от нежелательной информации. Также предпринимателям необходимо соблюдать тишину, не нарушать покой населения и создавать благоприятную обстановку. Рассмотрение дела на магазин Dugo назначено на 5 августа 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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