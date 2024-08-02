Пермское УФАС возбудило дело на магазин мобильных аксессуаров

02 августа 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Магазин разместил слишком громкую рекламу Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Перми возбуждено дело в отношении владельца магазина мобильных аксессуаров Dugo. Его подозревают в размещении звуковой рекламы на фасаде дома на улице Куйбышева, 112. Об этом рассказали в группе пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». «В городе Перми на улице Куйбышева, 111 размещены громкоговорители, которые воспроизводят информацию рекламного содержания, направленную на привлечение внимания к товарам и услугам магазина „Dugo“. Закон о рекламе запрещает распространение звуковой рекламы с помощью оборудования, расположенного на элементах зданий», — сказано в сообщении. Уточняется, что запрет подобной рекламы связан с защитой граждан от нежелательной информации. Также предпринимателям необходимо соблюдать тишину, не нарушать покой населения и создавать благоприятную обстановку. Рассмотрение дела на магазин Dugo назначено на 5 августа 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми возбуждено дело в отношении владельца магазина мобильных аксессуаров Dugo. Его подозревают в размещении звуковой рекламы на фасаде дома на улице Куйбышева, 112. Об этом рассказали в группе пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». «В городе Перми на улице Куйбышева, 111 размещены громкоговорители, которые воспроизводят информацию рекламного содержания, направленную на привлечение внимания к товарам и услугам магазина „Dugo“. Закон о рекламе запрещает распространение звуковой рекламы с помощью оборудования, расположенного на элементах зданий», — сказано в сообщении. Уточняется, что запрет подобной рекламы связан с защитой граждан от нежелательной информации. Также предпринимателям необходимо соблюдать тишину, не нарушать покой населения и создавать благоприятную обстановку. Рассмотрение дела на магазин Dugo назначено на 5 августа 2024 года.