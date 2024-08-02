Бастрыкину доложат об избиении мальчика, не уступившего качели в Челябинске

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад будет представлен доклад об избиении в Челябинске 10-летнего мальчика за то, что он отказался уступать качели, на которых качался, другому ребенку. Об этом 2 августу сообщили в пресс-службе следственного комитета.
«В эфире программы на федеральном телеканале вышел сюжет о том, что в Челябинске мужчина жестоко избил 10-летнего мальчика из-за того, что тот не поделил качели с другой девочкой. По данному факту органами внутренних дел расследуется уголовное дело, региональное следственное управление СК России ходатайствует о передаче материалов в свое производство», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава СКР Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить об обстоятельствах произошедшего. Также Правосудов доложит о результатах рассмотрения вопроса о передаче материалов уголовного дела следственному комитету.
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