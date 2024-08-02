Бастрыкину доложат об избиении мальчика, не уступившего качели в Челябинске

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Наталья Котова на объектах благоустройства города. Челябинск, сквер, городское просторанство, благоустройство, качели
Мальчика избили за отказ уступить место на качелях другому ребенку Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад будет представлен доклад об избиении в Челябинске 10-летнего мальчика за то, что он отказался уступать качели, на которых качался, другому ребенку. Об этом 2 августу сообщили в пресс-службе следственного комитета.

«В эфире программы на федеральном телеканале вышел сюжет о том, что в Челябинске мужчина жестоко избил 10-летнего мальчика из-за того, что тот не поделил качели с другой девочкой. По данному факту органами внутренних дел расследуется уголовное дело, региональное следственное управление СК России ходатайствует о передаче материалов в свое производство», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СКР Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить об обстоятельствах произошедшего. Также Правосудов доложит о результатах рассмотрения вопроса о передаче материалов уголовного дела следственному комитету.

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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад будет представлен доклад об избиении в Челябинске 10-летнего мальчика за то, что он отказался уступать качели, на которых качался, другому ребенку. Об этом 2 августу сообщили в пресс-службе следственного комитета. «В эфире программы на федеральном телеканале вышел сюжет о том, что в Челябинске мужчина жестоко избил 10-летнего мальчика из-за того, что тот не поделил качели с другой девочкой. По данному факту органами внутренних дел расследуется уголовное дело, региональное следственное управление СК России ходатайствует о передаче материалов в свое производство», — сообщили в пресс-службе ведомства. Глава СКР Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить об обстоятельствах произошедшего. Также Правосудов доложит о результатах рассмотрения вопроса о передаче материалов уголовного дела следственному комитету.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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