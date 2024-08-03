Киберэксперт раскрыл, чем опасны попытки обойти замедление YouTube

Киберспециалист Пащенко: мошенники используют VPN для сбора данных пользователей

03 августа 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Киберэксперт Григорий Пащенко предостерег от использования VPN для обхода замедлений YouTube Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В России замедляют YouTube Новость по теме Почему YouTube плохо работает в России и как это решить В России замедлилась работа видеохостинга YouTube, чем уже начинают пользоваться злоумышленники. Они предлагают пользователям устанавливать специальные приложения или подозрительные VPN. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Григорий Пащенко. По его словам, таким образом мошенники могут получить личные данные. «Злоумышленники продвигают два способа обхода замедления. Первый — это VPN, который разработан в каких-то непонятных лабораториях и который якобы точно поможет решить все проблемы, чтобы смотреть YouTube, как раньше. Номер два — это различные приложения. И в том, и в другом случае это может оказаться вредоносная программа, которая нацелена только на то, чтобы украсть ваши персональные данные», — рассказал Пащенко в эфире радио Sputnik . По его словам, если пользователь хочет рискнуть установить программу, которая якобы сможет помочь решить проблему с замедлением YouTube, то перед этим стоит установить бесплатный отечественный антивирус. Также перед установкой подозрительного ПО стоит прочитать отзывы в интернете. Ранее россияне начали сталкиваться с замедлением работы сервиса YouTube. Причем проблемы наблюдаются как в мобильной, так и десктопной версии. В Госдуме до этого говорили, что замедление связано с прекращением работы российских дата-центров. В самой компании Google, которая владеет YouTube, заявили, что сбои в работе видеохостинга — это не техническая ошибка с их стороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России замедлилась работа видеохостинга YouTube, чем уже начинают пользоваться злоумышленники. Они предлагают пользователям устанавливать специальные приложения или подозрительные VPN. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Григорий Пащенко. По его словам, таким образом мошенники могут получить личные данные. «Злоумышленники продвигают два способа обхода замедления. Первый — это VPN, который разработан в каких-то непонятных лабораториях и который якобы точно поможет решить все проблемы, чтобы смотреть YouTube, как раньше. Номер два — это различные приложения. И в том, и в другом случае это может оказаться вредоносная программа, которая нацелена только на то, чтобы украсть ваши персональные данные», — рассказал Пащенко в эфире радио Sputnik. По его словам, если пользователь хочет рискнуть установить программу, которая якобы сможет помочь решить проблему с замедлением YouTube, то перед этим стоит установить бесплатный отечественный антивирус. Также перед установкой подозрительного ПО стоит прочитать отзывы в интернете. Ранее россияне начали сталкиваться с замедлением работы сервиса YouTube. Причем проблемы наблюдаются как в мобильной, так и десктопной версии. В Госдуме до этого говорили, что замедление связано с прекращением работы российских дата-центров. В самой компании Google, которая владеет YouTube, заявили, что сбои в работе видеохостинга — это не техническая ошибка с их стороны.