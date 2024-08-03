Происшествия Появился первый пострадавший из-за атаки БПЛА на жилой дом в Орле 03 августа 2024 в 12:30 Размер текста - 17 + Пострадавший обратился в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При ударе беспилотником ВСУ по жилому дому в Орле пострадал один человек. Обновленную информацию сообщил орловский губернатор Андрей Клычков. Ночь выдалась непростой. Киевский режим продолжает ожесточенно атаковать Орловскую область — сразу 17 вражеских БПЛА были сбиты над нашим регионом. Еще два, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Один человек обратился в больницу», — сообщил губернатор. Глава региона не уточнил, каково состояние пострадавшего. Ранее сообщалось, что в ночь на 3 августа БПЛА Вооруженных сил Украины влетели в жилой дом. Кадры последствий удара попали на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При ударе беспилотником ВСУ по жилому дому в Орле пострадал один человек. Обновленную информацию сообщил орловский губернатор Андрей Клычков. Ночь выдалась непростой. Киевский режим продолжает ожесточенно атаковать Орловскую область — сразу 17 вражеских БПЛА были сбиты над нашим регионом. Еще два, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Один человек обратился в больницу», — сообщил губернатор. Глава региона не уточнил, каково состояние пострадавшего. Ранее сообщалось, что в ночь на 3 августа БПЛА Вооруженных сил Украины влетели в жилой дом. Кадры последствий удара попали на видео. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям