Появился первый пострадавший из-за атаки БПЛА на жилой дом в Орле

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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
Пострадавший обратился в больницу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При ударе беспилотником ВСУ по жилому дому в Орле пострадал один человек. Обновленную информацию сообщил орловский губернатор Андрей Клычков.

Ночь выдалась непростой. Киевский режим продолжает ожесточенно атаковать Орловскую область — сразу 17 вражеских БПЛА были сбиты над нашим регионом. Еще два, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Один человек обратился в больницу», — сообщил губернатор. Глава региона не уточнил, каково состояние пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 августа БПЛА Вооруженных сил Украины влетели в жилой дом. Кадры последствий удара попали на видео.

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При ударе беспилотником ВСУ по жилому дому в Орле пострадал один человек. Обновленную информацию сообщил орловский губернатор Андрей Клычков. Ночь выдалась непростой. Киевский режим продолжает ожесточенно атаковать Орловскую область — сразу 17 вражеских БПЛА были сбиты над нашим регионом. Еще два, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Один человек обратился в больницу», — сообщил губернатор. Глава региона не уточнил, каково состояние пострадавшего. Ранее сообщалось, что в ночь на 3 августа БПЛА Вооруженных сил Украины влетели в жилой дом. Кадры последствий удара попали на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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