Появился первый пострадавший из-за атаки БПЛА на жилой дом в Орле

При ударе беспилотником ВСУ по жилому дому в Орле пострадал один человек. Обновленную информацию сообщил орловский губернатор Андрей Клычков.
Ночь выдалась непростой. Киевский режим продолжает ожесточенно атаковать Орловскую область — сразу 17 вражеских БПЛА были сбиты над нашим регионом. Еще два, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Один человек обратился в больницу», — сообщил губернатор. Глава региона не уточнил, каково состояние пострадавшего.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 августа БПЛА Вооруженных сил Украины влетели в жилой дом. Кадры последствий удара попали на видео.
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