Возлюбленная Джонни Деппа пожаловалась на бывших одноклассников из Екатеринбурга

Модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, назвала злыми бывших одноклассников из школы № 4 на Новой Сортировке. Девушке было тяжело находить с ними контакт, из-за чего она поменяла школу, переехав в Полевской, рассказала модель на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
"С первого по седьмой класс я училась в четвертой школе. Не могу сказать, что была в восторге: дети там были очень злыми, и мне было тяжело находить контакт с одноклассниками. Запомнилось, как у меня катастрофически не хватало времени, так как проходилось после школы бежать в музыкалку, а потом в художку", — написала Власова.
По ее словам, в конце седьмого класса она поменяла школу, назвав это решение одним из самых правильных в своей жизни. "Я переехала в Полевской и попала в замечательный класс, где меня приняли как родную. Всем сердцем люблю этот город за его людей и учителей, которых он мне подарил", — сказала модель, отметив, что каждый раз, когда приезжает в Россию, старается посетить любимый город.
Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года. Сама Юлия рассказала, что познакомилась с актером случайно на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в 2021 году. По словам источника журнала People, знаменитость и модель пока не раздают друг другу статусы «парень» и «девушка». Днем ранее девушка опубликовала фото с голливудским актером, на котором Джонни Депп показывает средний палец.
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