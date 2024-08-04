Куйвашев нашел замену задержанному экс-главе управления автодорог

Замминистра транспорта Свердловской области Денис Чегаев занял должность начальника управления автодорог региона. Утвердил назначение губернатор Евгений Куйвашев 5 августа. Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте информполитики региона.
Бывшего руководителя учреждения Вячеслава Данилова уволили с должности в сентябре прошлого года после задержания из-за подозрения в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Согласно версии следствия, за эти деньги он содействовал конкретной структуре в получении дорожных госконтрактов.
Позже, в ноябре 2023-го, с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ушел Василий Старков. 11 июля его отправили под домашний арест, в отношении него расследуется дело о взятке. Считается, что показания на Старкова дал Данилов.
Сразу после увольнения Старкова из правительства Чегаев исполнял его обязанности в статусе «и. о.». По данным URA.RU, он должен был возглавить УАД еще до отставки Старкова.
В июне Куйвашев назначил новым министром транспорта Александра Толкачева, бывшего главу Талицы. До этого Толкачев несколько месяцев проработал в другом регионе.
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