Бастрыкин затребовал доклад после странного исчезновения пермяка

Председатель СКР Александр Бастрыкин вмешался в дело об исчезновении пермяка Фото: Следственный комитет РФ

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у пермского следственного управления доклад об исчезновении 20-летнего пермяка, который отправился в Кудымкар и бесследно исчез. Незадолго до этого пермяк подвергся нападению и был избит. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«После исчезновения пермяка краевое следственное управление возбудило уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что пропавший пермяк подвергся нападению еще в апреле. Его избили и несколько раз выстрелили из травматического пистолета. После этого он якобы нашел нападавших и отправился с ними беседовать в Кудымкар, но после этого на связь не выходил.