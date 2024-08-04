04 августа 2024

Бастрыкин затребовал доклад после странного исчезновения пермяка

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Председатель СКР Александр Бастрыкин вмешался в дело об исчезновении пермяка Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у пермского следственного управления доклад об исчезновении 20-летнего пермяка, который отправился в Кудымкар и бесследно исчез. Незадолго до этого пермяк подвергся нападению и был избит. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«После исчезновения пермяка краевое следственное управление возбудило уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что пропавший пермяк подвергся нападению еще в апреле. Его избили и несколько раз выстрелили из травматического пистолета. После этого он якобы нашел нападавших и отправился с ними беседовать в Кудымкар, но после этого на связь не выходил.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у пермского следственного управления доклад об исчезновении 20-летнего пермяка, который отправился в Кудымкар и бесследно исчез. Незадолго до этого пермяк подвергся нападению и был избит. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «После исчезновения пермяка краевое следственное управление возбудило уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что пропавший пермяк подвергся нападению еще в апреле. Его избили и несколько раз выстрелили из травматического пистолета. После этого он якобы нашел нападавших и отправился с ними беседовать в Кудымкар, но после этого на связь не выходил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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