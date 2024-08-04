04 августа 2024

Пермяков предупредили о ливнях и крупном граде

© Служба новостей «URA.RU»
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Град. Курган , град
Крупный град может выпасть в Пермском крае Фото:

В Пермском крае ожидаются ливни и крупный град. Об этом предупреждает краевое МЧС со ссылкой на прогноз филиала ФГБУ «Уральское УГМС».

«В течение дня и ближе к ночи на территории Пермского края ожидаются сильные ливни и крупный град. Будьте внимательны и осторожны», — предупреждает ведомство.

Пермяков просят не находиться вблизи деревьев во время непогоды, не приближаться к линиям электропередач и слабым конструкциям. Водителям следует соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дороге во время осадков.

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В Пермском крае ожидаются ливни и крупный град. Об этом предупреждает краевое МЧС со ссылкой на прогноз филиала ФГБУ «Уральское УГМС». «В течение дня и ближе к ночи на территории Пермского края ожидаются сильные ливни и крупный град. Будьте внимательны и осторожны», — предупреждает ведомство. Пермяков просят не находиться вблизи деревьев во время непогоды, не приближаться к линиям электропередач и слабым конструкциям. Водителям следует соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дороге во время осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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