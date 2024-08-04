Пермяков предупредили о ливнях и крупном граде

Крупный град может выпасть в Пермском крае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае ожидаются ливни и крупный град. Об этом предупреждает краевое МЧС со ссылкой на прогноз филиала ФГБУ «Уральское УГМС».

«В течение дня и ближе к ночи на территории Пермского края ожидаются сильные ливни и крупный град. Будьте внимательны и осторожны», — предупреждает ведомство.

Пермяков просят не находиться вблизи деревьев во время непогоды, не приближаться к линиям электропередач и слабым конструкциям. Водителям следует соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дороге во время осадков.