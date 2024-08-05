Слуцкий приедет в Челябинскую область накануне выборов

Делегация ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким приедет в Челябинскую область 8 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии.
«У парламентариев насыщенная программа. Она включает встречи с местными жителями, руководством региона, а также ряд других мероприятий», — пояснили в пресс-службе либерал-демократов.
В частности, Слуцкий планирует побывать на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), встретиться с губернатором Алексеем Текслером и посетить Свято-Симеоновский кафедральный собор. С челябинцами лидер ЛДПР намерен пообщаться во время прогулки по пешеходной Кировке.
Спустя месяц после его визита в Челябинской области состоятся выборы разных уровней, включая губернаторские. В последней кампании в качестве кандидата участвует координатор областной организации ЛДПР Виталий Пашин — депутат регионального заксобрания и бывший коллега Слуцкого по Госдуме.
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