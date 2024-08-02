Вандалы, потери эсеров, суды: выборная кампания в Челябинске подошла к середине

Политолог Юрин: Выборы в челябинскую гордуму проходят в ожесточенной борьбе

03 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Агитплакаты главы Курчатовского района Сергея Антипова пострадали от рук вандалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 В Челябинске завершилась регистрация кандидатов в депутаты гордумы, после которой часть партийных кандидатов и почти все самовыдвиженцы выбыли из гонки. Начались первые суды по выборам, а вандалы уничтожают агитационные материалы кандидатов. Через неделю развернется агитационная кампания в СМИ. До ее начала кандидаты активизировали работу в соцсетях. Эсеры и самовыдвиженцы несут потери Выборы в гордуму Челябинска подошли к экватору. Из 183 выдвинутых кандидатов регистрацию получили 136. Именно таково окончательное число претендентов на 25 мест в гордуме по одномандатным округам, если кто-то из них не возьмет самоотвод или же не будет снят с выборов через суд. Дмитрий Григорчик пошел на выборы в качестве самовыдвиженца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что касается партийных кандидатов, то большинству из них удалось преодолеть этап регистрации. Однако не всем. Так, справедливороссам удалось зарегистрировать кандидатов только на 20 из 25 избирательных округов, хотя изначально планировалось закрыть кандидатами-эсерами все округа. Однако из кандидатов, за которых проголосовала конференция «СР» Дмитрий Иванов выдвинулся от «Новых людей», Дмитрий Григорчик пошел самовыдвиженцем, а Екатерина Сутягина и вовсе не принесла документы в избирком. Далее было отказано в регистрации Владиславу Барышникову, а Елена Шестаева утратила статус выдвинутого кандидата. Итого потеряно пять округов. Эсеры пытались найти замену Иванову в лице депутата Центрального райсовета, самовыдвиженца Романа Никитина, однако ему не удалось собрать подписи. Не смогли пройти стадию регистрации не только Никитин, но и почти все самовыдвиженцы. Из 20 самовыдвиженцев лишь один Владимир Белоусов был зарегистрирован по округу № 1. А вот «Новые люди» оказались более удачливыми. Им удалось зарегистрировать кандидатов на всех 25 избирательных округах. «Выход кандидатов „Справедливой России“ из партии после выдвижения — это, я считаю, мощнейший удар по репутации партии. В Челябинской области она всегда умела сколотить монолитную команду, которая работала как машина. В этом сезоне этого не произошло. Поэтому из-за конфликтных внутрипартийных ситуаций, которые получили публичную огласку, „Справедливая Россия“ в Челябинске серьезно ослабла. Причем даже в тех округах, где этих конфликтов не было. А в целом переход политиков из одной партии в другую говорит о том, что в городе дефицит ярких личностей и сильных политиков. Очень короткая скамейка запасных. Идет борьба партийных брендов», — прокомментировал политолог Александр Юрин. Скандалы и суды «Новые люди» могли понести потери, несмотря на регистрацию всех кандидатов. Рисковал быть снятым депутат Калининского райсовета Дмитрий Иванов. Бывшие однопартийцы из «СР» пытались снять его с выборной гонки в судебном порядке. Они заявляли, что он подписал заявление о выдвижении от обеих партий, что противозаконно. Однако 1 августа Ленинский райсуд Челябинска отказал справедливороссам в удовлетворении иска. Тем временем острота политической борьбы проявилась в трех избирательных округах Челябинска. Вандалы срезали агитационные баннеры кандидатов-единороссов Сергея Антипова (округ № 5), Игоря Латыпова (округ № 9) и Сергея Григорьева (округ № 8). Действия хулиганов засняла камера, на записи которой видно, как вандалы записывают результат своей работы на телефон. Кандидаты подали заявление в полицию и вандалы 1 августа были задержаны. Они сказали, что акт вандализма выполнялся по заказу одной из конкурирующих политических партий. Также почти все кандидаты активно ведут свои страницы в соцсетях, понимая, что после укрупнения избирательных округов лично пообщаться с большинством избирателей не получится. Они используют соцсети в качестве канала связи с потенциальными избирателями. Репосты лидера другой партии и День крещения Руси Алексей Четвернин поздравил подписчиков с Днем дружбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Так, на округе № 14 в Металлургическом районе спикер райсовета Алексей Четвернин размещает посты практически ежедневно. Он рассказывает о проводимых праздниках двора и находит поводы поздравить своих подписчиков с праздниками. Такими, как, например, День дружбы. Также Четвернин не преминул рассказать аудитории о своей регистрации в качестве кандидата в депутаты гордумы от ЕР. О своей регистрации сообщил и соперник Четвернина, депутат-эсер Владимир Корнев. Корнев публикует свои запросы по поводу увеличения числа бродячих собак, репостит статьи об ужесточении ограничений для мигрантов, а также почти ежедневно поздравляет подписчиков с различными праздниками. Так, 28 июля он поздравил читателей сразу с двумя праздниками — с Днем военно-морского флота и с Днем крещения Руси. Координатор района от партии ЛДПР Сергей Кутуев предлагает читателям обращаться к нему по всем проблемам и закрепил в топе профиля телефон местного отделения ЛДПР. Кутуев в своей ленте не ограничивается проблемами округа. Он репостит мнения об Олимпиаде в Париже, в том числе лидера другой партии Дмитрия Медведева о том, что открытие Олимпиады это «омерзительное зрелище», а также мнение бойца UFC о том, что недопуск россиян на Олимпиаду это нацизм, а также рассказывает о поимке щуки на улице Миасса. Впрочем, и местная повестка Кутуеву не чужда. Как и Корнев, он поднимает тему бродячих собак, а также покоса травы и отсутствия ремонта на детских площадках. А вот «новолюда» Кирилла Рогозина, судя по его странице, избирательная кампания не заботит. Он рассказывает о том, что получил диплом магистра университета имени Плеханова. ЛДПРовец из русской общины и «новолюд» без программы Станислав Новичихин рассказывает о проводимом в районе благоустройстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На соседнем округе № 15 кандидат-единоросс Станислав Новичихин в топе страницы закрепил телефон для обращений и записи на прием. Федеральной повестки Новичихин не касается. Он рассказывает о благоустройстве в сквере и праздниках двора, а также поздравляет читателей с Днем торговли. Оппонент Новичихина, ЛДПРовец Александр Комиссаров предлагает читателям придумать слоган для своей избирательной кампании. Также Комиссаров призывает аудиторию заниматься спортом, поздравляет с Днем ВМФ и выставляет фотографии со встречи русской общины Челябинска. Он активно выкладывает фотографии со своими детьми, участвует в сборе помощи участникам СВО, а также не чурается критики губернатора. Представитель «Новых людей» Григорий Трофименко закрепил в топе предложение дать ему наказ. Также Трофименко собирает предложения для формирования программы работы в округе. Дети Донбасса и помощь пострадавшим от ливней Как мать погибшего бойца, Татьяна Соколова неравнодушна к теме помощи участникам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По округу № 16, также в Металлургическом районе, от ЕР выдвинута основатель фонда «Мамины руки», мать погибшего бойца СВО Татьяна Соколова. Поэтому тема СВО преобладает и на ее странице в соцсети, начиная с главного фото, где она запечатлена в камуфляже с медалями и символикой спецоперации. Соколова рассказывает о круглом столе, организованном для помощи участникам СВО, поздравляет читателей с Днем ВМФ, а также напоминает, что 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе и митинге в Челябинске с возложением цветов и игрушек у памятника «Орленок». Также она сообщила о своей регистрации в качестве кандидата в депутаты и проводимых ею в этом качестве встречах с жителями. Оппонент Соколовой от партии эсеров Олеся Хацкова репостит новости о подтоплениях в регионе, правилах безопасности ЧС. Также она репостит пост о сборе помощи жителям затопленного карабашского поселка Киолима. Кандидат от ЛДПР Светлана Шестакова также путем репоста из ленты регионального лидера партии Виталия Пашина объявляет о сборе помощи жителям Киолима. Также она знакомит читателей с адресами, входящими в избирательный округ, и сообщает о проводимых ею встречах с избирателями. Она подробно рассказывает о проблемах жителей и о коллективных обращениях на имя депутатов ЛДПР и поздравляет читателей с Днем ВМФ и, как и коллеги, публикует фотографию своего удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты. Кампания к своему экватору набирает обороты. Начиная с конца следующей недели кандидаты в депутаты смогут размещать предвыборную агитацию в СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске завершилась регистрация кандидатов в депутаты гордумы, после которой часть партийных кандидатов и почти все самовыдвиженцы выбыли из гонки. Начались первые суды по выборам, а вандалы уничтожают агитационные материалы кандидатов. Через неделю развернется агитационная кампания в СМИ. До ее начала кандидаты активизировали работу в соцсетях. Эсеры и самовыдвиженцы несут потери Выборы в гордуму Челябинска подошли к экватору. Из 183 выдвинутых кандидатов регистрацию получили 136. Именно таково окончательное число претендентов на 25 мест в гордуме по одномандатным округам, если кто-то из них не возьмет самоотвод или же не будет снят с выборов через суд. Что касается партийных кандидатов, то большинству из них удалось преодолеть этап регистрации. Однако не всем. Так, справедливороссам удалось зарегистрировать кандидатов только на 20 из 25 избирательных округов, хотя изначально планировалось закрыть кандидатами-эсерами все округа. Однако из кандидатов, за которых проголосовала конференция «СР» Дмитрий Иванов выдвинулся от «Новых людей», Дмитрий Григорчик пошел самовыдвиженцем, а Екатерина Сутягина и вовсе не принесла документы в избирком. Далее было отказано в регистрации Владиславу Барышникову, а Елена Шестаева утратила статус выдвинутого кандидата. Итого потеряно пять округов. Эсеры пытались найти замену Иванову в лице депутата Центрального райсовета, самовыдвиженца Романа Никитина, однако ему не удалось собрать подписи. Не смогли пройти стадию регистрации не только Никитин, но и почти все самовыдвиженцы. Из 20 самовыдвиженцев лишь один Владимир Белоусов был зарегистрирован по округу № 1. А вот «Новые люди» оказались более удачливыми. Им удалось зарегистрировать кандидатов на всех 25 избирательных округах. «Выход кандидатов „Справедливой России“ из партии после выдвижения — это, я считаю, мощнейший удар по репутации партии. В Челябинской области она всегда умела сколотить монолитную команду, которая работала как машина. В этом сезоне этого не произошло. Поэтому из-за конфликтных внутрипартийных ситуаций, которые получили публичную огласку, „Справедливая Россия“ в Челябинске серьезно ослабла. Причем даже в тех округах, где этих конфликтов не было. А в целом переход политиков из одной партии в другую говорит о том, что в городе дефицит ярких личностей и сильных политиков. Очень короткая скамейка запасных. Идет борьба партийных брендов», — прокомментировал политолог Александр Юрин. Скандалы и суды «Новые люди» могли понести потери, несмотря на регистрацию всех кандидатов. Рисковал быть снятым депутат Калининского райсовета Дмитрий Иванов. Бывшие однопартийцы из «СР» пытались снять его с выборной гонки в судебном порядке. Они заявляли, что он подписал заявление о выдвижении от обеих партий, что противозаконно. Однако 1 августа Ленинский райсуд Челябинска отказал справедливороссам в удовлетворении иска. Тем временем острота политической борьбы проявилась в трех избирательных округах Челябинска. Вандалы срезали агитационные баннеры кандидатов-единороссов Сергея Антипова (округ № 5), Игоря Латыпова (округ № 9) и Сергея Григорьева (округ № 8). Действия хулиганов засняла камера, на записи которой видно, как вандалы записывают результат своей работы на телефон. Кандидаты подали заявление в полицию и вандалы 1 августа были задержаны. Они сказали, что акт вандализма выполнялся по заказу одной из конкурирующих политических партий. Также почти все кандидаты активно ведут свои страницы в соцсетях, понимая, что после укрупнения избирательных округов лично пообщаться с большинством избирателей не получится. Они используют соцсети в качестве канала связи с потенциальными избирателями. Репосты лидера другой партии и День крещения Руси Так, на округе № 14 в Металлургическом районе спикер райсовета Алексей Четвернин размещает посты практически ежедневно. Он рассказывает о проводимых праздниках двора и находит поводы поздравить своих подписчиков с праздниками. Такими, как, например, День дружбы. Также Четвернин не преминул рассказать аудитории о своей регистрации в качестве кандидата в депутаты гордумы от ЕР. О своей регистрации сообщил и соперник Четвернина, депутат-эсер Владимир Корнев. Корнев публикует свои запросы по поводу увеличения числа бродячих собак, репостит статьи об ужесточении ограничений для мигрантов, а также почти ежедневно поздравляет подписчиков с различными праздниками. Так, 28 июля он поздравил читателей сразу с двумя праздниками — с Днем военно-морского флота и с Днем крещения Руси. Координатор района от партии ЛДПР Сергей Кутуев предлагает читателям обращаться к нему по всем проблемам и закрепил в топе профиля телефон местного отделения ЛДПР. Кутуев в своей ленте не ограничивается проблемами округа. Он репостит мнения об Олимпиаде в Париже, в том числе лидера другой партии Дмитрия Медведева о том, что открытие Олимпиады это «омерзительное зрелище», а также мнение бойца UFC о том, что недопуск россиян на Олимпиаду это нацизм, а также рассказывает о поимке щуки на улице Миасса. Впрочем, и местная повестка Кутуеву не чужда. Как и Корнев, он поднимает тему бродячих собак, а также покоса травы и отсутствия ремонта на детских площадках. А вот «новолюда» Кирилла Рогозина, судя по его странице, избирательная кампания не заботит. Он рассказывает о том, что получил диплом магистра университета имени Плеханова. ЛДПРовец из русской общины и «новолюд» без программы На соседнем округе № 15 кандидат-единоросс Станислав Новичихин в топе страницы закрепил телефон для обращений и записи на прием. Федеральной повестки Новичихин не касается. Он рассказывает о благоустройстве в сквере и праздниках двора, а также поздравляет читателей с Днем торговли. Оппонент Новичихина, ЛДПРовец Александр Комиссаров предлагает читателям придумать слоган для своей избирательной кампании. Также Комиссаров призывает аудиторию заниматься спортом, поздравляет с Днем ВМФ и выставляет фотографии со встречи русской общины Челябинска. Он активно выкладывает фотографии со своими детьми, участвует в сборе помощи участникам СВО, а также не чурается критики губернатора. Представитель «Новых людей» Григорий Трофименко закрепил в топе предложение дать ему наказ. Также Трофименко собирает предложения для формирования программы работы в округе. Дети Донбасса и помощь пострадавшим от ливней По округу № 16, также в Металлургическом районе, от ЕР выдвинута основатель фонда «Мамины руки», мать погибшего бойца СВО Татьяна Соколова. Поэтому тема СВО преобладает и на ее странице в соцсети, начиная с главного фото, где она запечатлена в камуфляже с медалями и символикой спецоперации. Соколова рассказывает о круглом столе, организованном для помощи участникам СВО, поздравляет читателей с Днем ВМФ, а также напоминает, что 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе и митинге в Челябинске с возложением цветов и игрушек у памятника «Орленок». Также она сообщила о своей регистрации в качестве кандидата в депутаты и проводимых ею в этом качестве встречах с жителями. Оппонент Соколовой от партии эсеров Олеся Хацкова репостит новости о подтоплениях в регионе, правилах безопасности ЧС. Также она репостит пост о сборе помощи жителям затопленного карабашского поселка Киолима. Кандидат от ЛДПР Светлана Шестакова также путем репоста из ленты регионального лидера партии Виталия Пашина объявляет о сборе помощи жителям Киолима. Также она знакомит читателей с адресами, входящими в избирательный округ, и сообщает о проводимых ею встречах с избирателями. Она подробно рассказывает о проблемах жителей и о коллективных обращениях на имя депутатов ЛДПР и поздравляет читателей с Днем ВМФ и, как и коллеги, публикует фотографию своего удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты. Кампания к своему экватору набирает обороты. Начиная с конца следующей недели кандидаты в депутаты смогут размещать предвыборную агитацию в СМИ.