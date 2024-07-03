Кандидат в челябинские губернаторы от ЛДПР Пашин назвал сенаторскую тройку

03 июля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Виталий Пашин определился, кого готов рекомендовать в Совет Федерации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Кандидат в губернаторы Челябинской области Виталий Пашин предложит в Совет Федерации врача Елену Коляду, депутатов ЗСО Алексея Беседина и Евгения Реву. Об этом сообщили 3 июля URA.RU в региональном отделении партии. «Сенаторская тройка: врач Елена Коляда, депутаты ЗСО Алексей Беседин и Евгений Рева. Документы представлены облизбирком сегодня», — пояснилив пресс-службе областного отделения партии. Ранее свою сенаторскую тройку озвучил действующий глава региона Алексей Текслер. Она включает главу администрации Челябинска Наталью Котову, мэра Магнитогорска Сергея Бердникова и главу Октябрьского района Михаила Молчана. После завершения губернаторских выборов победитель направляет в Совет Федерации одного из заранее названных им кандидатов. Сами выборы состоятся 7 и 8 сентября. Для участия в них заявились шесть претендентов. Помимо Текслера и Пашина, это экс-депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), лидер региональной организации «Яблока» Ярослав Щербаков, зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев и депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов. «Российская партия пенсионеров за справедливость» (РППС) выдвинула кандидатом участника СВО, военврача батальона «Прага» Владимира Медведева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в губернаторы Челябинской области Виталий Пашин предложит в Совет Федерации врача Елену Коляду, депутатов ЗСО Алексея Беседина и Евгения Реву. Об этом сообщили 3 июля URA.RU в региональном отделении партии. «Сенаторская тройка: врач Елена Коляда, депутаты ЗСО Алексей Беседин и Евгений Рева. Документы представлены облизбирком сегодня», — пояснилив пресс-службе областного отделения партии. Ранее свою сенаторскую тройку озвучил действующий глава региона Алексей Текслер. Она включает главу администрации Челябинска Наталью Котову, мэра Магнитогорска Сергея Бердникова и главу Октябрьского района Михаила Молчана. После завершения губернаторских выборов победитель направляет в Совет Федерации одного из заранее названных им кандидатов. Сами выборы состоятся 7 и 8 сентября. Для участия в них заявились шесть претендентов. Помимо Текслера и Пашина, это экс-депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), лидер региональной организации «Яблока» Ярослав Щербаков, зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев и депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов. «Российская партия пенсионеров за справедливость» (РППС) выдвинула кандидатом участника СВО, военврача батальона «Прага» Владимира Медведева.