Как хоронили школьниц, погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле. Фоторепортаж

В Нижнем Тагиле простились с тремя школьницами, погибшими при обрушении дома

05 августа 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Проститься с девочками пришли родные и близкие Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 5 августа похоронили 14-летних Анну К., Полину З. и 16-летнюю Алену М., которые погибли при обрушении дома на ул. Сибирской, 81. Прощание с первыми двумя состоялось в храме Воскресения Христова. С Аленой близкие простились в зале «Реквием», а саму девочку кремировали. О том, как хоронили школьниц, — в фоторепортаже URA.RU. Обрушение дома произошло днем 1 августа. По предварительной причине, взорвался бытовой газ. Под завалы попали десятки людей. Десять человек погибли, пятеро из них дети. Подробнее о трагедии в сюжете агентства. Храм находится на улице Лесной в Нижнем Тагиле. Обе девочки учились в воскресной школе при нем Фото: Илья Московец © URA.RU Во время отпевания храм был полностью забит Фото: Илья Московец © URA.RU Возле церкви дежурили несколько медицинских бригад Фото: Илья Московец © URA.RU Проститься со школьницами пришли их друзья и близкие. «Аня и Полина были не разлей вода. Всегда вместе. Хотели после школы вместе уехать поступать либо в Екатеринбург, либо в Санкт-Петербург. Были бодрые и жизнерадостные. Они жили вместе и ушли вместе», — сказала URA.RU тетя Ани. Фото: Илья Московец © URA.RU Полина занималась танцами, а Аня — лыжами. У девочек было большое будущее в спорте, считают близкие. «В этом году Анна заняла третье месте на соревнованиях по области», — сказала URA.RU одна из подруг девочки Фото: Илья Московец © URA.RU На похороны к девочкам пришел 14-летний Сережа, чья мама погибла при обрушении дома. «Когда мне плохо, то я прихожу к маме на могилу. Мне ее очень не хватает. Вот пришел цветы поправить. Розы очень вкусно пахнут, мама их любила. Надо будет менять цветы, свежие приносить. Вообще хочу посадить цветы у мамы», — сказал мальчик. Его поддерживали трое друзей Фото: Илья Московец © URA.RU Алену и Полину похоронили недалеко от Алены — еще одной погибшей при обрушении дома Фото: Илья Московец © URA.RU Могила Анны Фото: Илья Московец © URA.RU Могила Полины Фото: Илья Московец © URA.RU Прощание с Аленой прошло в ритуальном комплексе «Реквием» Фото: Артем Нилов © URA.RU Алену кремировали Фото: Артем Нилов © URA.RU На прощании одному из ее знакомых стало плохо Фото: Артем Нилов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 5 августа похоронили 14-летних Анну К., Полину З. и 16-летнюю Алену М., которые погибли при обрушении дома на ул. Сибирской, 81. Прощание с первыми двумя состоялось в храме Воскресения Христова. С Аленой близкие простились в зале «Реквием», а саму девочку кремировали. О том, как хоронили школьниц, — в фоторепортаже URA.RU. Обрушение дома произошло днем 1 августа. По предварительной причине, взорвался бытовой газ. Под завалы попали десятки людей. Десять человек погибли, пятеро из них дети. Подробнее о трагедии в сюжете агентства.