Как хоронили школьниц, погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле. Фоторепортаж

В Нижнем Тагиле простились с тремя школьницами, погибшими при обрушении дома
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшими под завалами при обрушении дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле
Проститься с девочками пришли родные и близкие Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 5 августа похоронили 14-летних Анну К., Полину З. и 16-летнюю Алену М., которые погибли при обрушении дома на ул. Сибирской, 81. Прощание с первыми двумя состоялось в храме Воскресения Христова. С Аленой близкие простились в зале «Реквием», а саму девочку кремировали. О том, как хоронили школьниц, — в фоторепортаже URA.RU.

Обрушение дома произошло днем 1 августа. По предварительной причине, взорвался бытовой газ. Под завалы попали десятки людей. Десять человек погибли, пятеро из них дети. Подробнее о трагедии в сюжете агентства.

Прощание с погибшими под завалами при обрушении дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле
Храм находится на улице Лесной в Нижнем Тагиле. Обе девочки учились в воскресной школе при нем
Фото:
Прощание с погибшими под завалами при обрушении дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле
Во время отпевания храм был полностью забит
Фото:
Прощание с погибшими под завалами при обрушении дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле
Возле церкви дежурили несколько медицинских бригад
Фото:
Прощание с погибшими под завалами при обрушении дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле
Проститься со школьницами пришли их друзья и близкие. «Аня и Полина были не разлей вода. Всегда вместе. Хотели после школы вместе уехать поступать либо в Екатеринбург, либо в Санкт-Петербург. Были бодрые и жизнерадостные. Они жили вместе и ушли вместе», — сказала URA.RU тетя Ани.
Фото:
Прощание с погибшими под завалами при обрушении дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле
Полина занималась танцами, а Аня — лыжами. У девочек было большое будущее в спорте, считают близкие. «В этом году Анна заняла третье месте на соревнованиях по области», — сказала URA.RU одна из подруг девочки
Фото:
Прощание с погибшими под завалами при обрушении дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле
На похороны к девочкам пришел 14-летний Сережа, чья мама погибла при обрушении дома. «Когда мне плохо, то я прихожу к маме на могилу. Мне ее очень не хватает. Вот пришел цветы поправить. Розы очень вкусно пахнут, мама их любила. Надо будет менять цветы, свежие приносить. Вообще хочу посадить цветы у мамы», — сказал мальчик. Его поддерживали трое друзей
Фото:
Прощание с погибшими под завалами при обрушении дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле
Алену и Полину похоронили недалеко от Алены — еще одной погибшей при обрушении дома
Фото:
Прощание с погибшими под завалами при обрушении дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле
Могила Анны
Фото:
Прощание с погибшими под завалами при обрушении дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле
Могила Полины
Фото:
Прощание с Аленой прошло в ритуальном комплексе «Реквием»
Прощание с Аленой прошло в ритуальном комплексе «Реквием»
Фото:
Алену кремировали
Алену кремировали
Фото:
На прощании одному из ее знакомых стало плохо
На прощании одному из ее знакомых стало плохо
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 5 августа похоронили 14-летних Анну К., Полину З. и 16-летнюю Алену М., которые погибли при обрушении дома на ул. Сибирской, 81. Прощание с первыми двумя состоялось в храме Воскресения Христова. С Аленой близкие простились в зале «Реквием», а саму девочку кремировали. О том, как хоронили школьниц, — в фоторепортаже URA.RU. Обрушение дома произошло днем 1 августа. По предварительной причине, взорвался бытовой газ. Под завалы попали десятки людей. Десять человек погибли, пятеро из них дети. Подробнее о трагедии в сюжете агентства.
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