Белоусов подготовил нововведение для бойцов ВС РФ

Белоусов поручил решить вопрос о проживании супруги с военным на реабилитации

05 августа 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Белоусов поручил подготовить новый документ по бойцам ВС РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и проживания супруга или супруги с военным, проходящим реабилитацию. Об этом сообщило ведомство на своих ресурсах. «Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации», — сообщило Минобороны. Публикация размещена в telegram-канале ведомства. Ранее Белоусов выразил признание и поздравления бойцам 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады за действия в ходе специальной военной операции. В частности, он отметил их успехи в освобождении населенного пункта Ленинское в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и проживания супруга или супруги с военным, проходящим реабилитацию. Об этом сообщило ведомство на своих ресурсах. «Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации», — сообщило Минобороны. Публикация размещена в telegram-канале ведомства. Ранее Белоусов выразил признание и поздравления бойцам 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады за действия в ходе специальной военной операции. В частности, он отметил их успехи в освобождении населенного пункта Ленинское в ДНР.