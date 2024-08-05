Белоусов подготовил нововведение для бойцов ВС РФ

Белоусов поручил подготовить новый документ по бойцам ВС РФФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и проживания супруга или супруги с военным, проходящим реабилитацию. Об этом сообщило ведомство на своих ресурсах.
«Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации», — сообщило Минобороны. Публикация размещена в telegram-канале ведомства.
Ранее Белоусов выразил признание и поздравления бойцам 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады за действия в ходе специальной военной операции. В частности, он отметил их успехи в освобождении населенного пункта Ленинское в ДНР.
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Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и проживания супруга или супруги с военным, проходящим реабилитацию. Об этом сообщило ведомство на своих ресурсах. «Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации», — сообщило Минобороны. Публикация размещена в telegram-канале ведомства. Ранее Белоусов выразил признание и поздравления бойцам 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады за действия в ходе специальной военной операции. В частности, он отметил их успехи в освобождении населенного пункта Ленинское в ДНР.