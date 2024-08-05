Белоусов подготовил нововведение для бойцов ВС РФ

Белоусов поручил решить вопрос о проживании супруги с военным на реабилитации
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов, андрей белоусов
Белоусов поручил подготовить новый документ по бойцам ВС РФ Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и проживания супруга или супруги с военным, проходящим реабилитацию. Об этом сообщило ведомство на своих ресурсах.

«Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации», — сообщило Минобороны. Публикация размещена в telegram-канале ведомства.

Ранее Белоусов выразил признание и поздравления бойцам 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады за действия в ходе специальной военной операции. В частности, он отметил их успехи в освобождении населенного пункта Ленинское в ДНР.

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Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и проживания супруга или супруги с военным, проходящим реабилитацию. Об этом сообщило ведомство на своих ресурсах. «Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации», — сообщило Минобороны. Публикация размещена в telegram-канале ведомства. Ранее Белоусов выразил признание и поздравления бойцам 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады за действия в ходе специальной военной операции. В частности, он отметил их успехи в освобождении населенного пункта Ленинское в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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