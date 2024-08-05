Прокуратура заставила мэрию Екатеринбурга заплатить поставщику белорусских троллейбусов

Администрация Екатеринбурга перечислила поставщику троллейбусов из Белоруссии десятки миллионов рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура выявила, что комитет мэрии по транспорту недоплатил ООО «Автотехком» — официальному дилеру «Белкоммунмаш» — за поставку 49 троллейбусов, деньги на которые выделил лично президент РФ Владимир Путин. На имя главы города Алексея Орлова было внесено представление.
«Задолженность на сумму свыше 39 млн рублей перед субъектом предпринимательской деятельности погашена в полном объеме», — сказано в telegram-канале прокуратуры Свердловской области. Отмечается, что общая сумма поставки составила более 1,5 млрд рублей.
Свои обязательства «Автотехком» выполнял с отклонением от сроков. Первый срыв поставки троллейбусов произошел в начале 2023-го (тогда это объяснили последствиями западных санкций). Второй — в начале декабря. Орлов обращался в правительства России и Белоруссии. Последние из большой партии троллейбусы доставили в конце января 2024-го.
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