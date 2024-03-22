Мэр Екатеринбурга выдвинул ультиматум белорусам, срывавшим поставку троллейбусов

Мэр Екатеринбурга пригрозил штрафом поставщику троллейбусов из Белоруссии
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Совет неравнодушных граждан в Домне. Екатеринбург, орлов алексей
Для Алексея Орлова общественный транспорт — больная тема Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выдвинул ультиматум поставщику троллейбусов из Белоруссии, который не раз отклонялся от контракта, и пригрозил крупным штрафом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к «Гортрансу».

Встреча Орлова с гендиректором «Белкоммунмаша» (БКМ) Тарасом Мурогом прошла еще в феврале, публичный отчет о ней разместил telegram-канал вице-мэра Марины Фадеевой «Международные связи Екатеринбурга». В релизе говорилось о «различных сложностях» при эксплуатации полученных от белорусских партнеров машин. «Именно вопросы доработки белорусского электротранспорта обсуждались на встрече», — сказано в официальном сообщении.

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Собеседник агентства уточнил, что дедлайн, установленный Орловым, истекает в конце марта. «БКМ должен наладить электронику и привезти недостающие детали. Иначе многомиллионный штраф», — передал посыл Орлова источник.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин пообещал губернатору Евгению Куйвашеву новые троллейбусы для Екатеринбурга. Мэрия заключила контракт с питерским ООО «Автотехком», официальным дилером «Белкоммунмаша», в ноябре 2022-го года. Первый срыв сроков поставки троллейбусов произошел в начале 2023-го (тогда это объяснили последствиями западных санкций). Второе отклонение от сроков случилось в начале декабря. Орлов, для которого это важнейший имиджевый проект (заступая на должность в 2021-м, он обещал обновление общественного транспорта), обращался в правительства России и Белоруссии. Последние из большой партии (49 единиц) троллейбусы доставили в конце января 2024-го.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выдвинул ультиматум поставщику троллейбусов из Белоруссии, который не раз отклонялся от контракта, и пригрозил крупным штрафом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к «Гортрансу». Встреча Орлова с гендиректором «Белкоммунмаша» (БКМ) Тарасом Мурогом прошла еще в феврале, публичный отчет о ней разместил telegram-канал вице-мэра Марины Фадеевой «Международные связи Екатеринбурга». В релизе говорилось о «различных сложностях» при эксплуатации полученных от белорусских партнеров машин. «Именно вопросы доработки белорусского электротранспорта обсуждались на встрече», — сказано в официальном сообщении. Собеседник агентства уточнил, что дедлайн, установленный Орловым, истекает в конце марта. «БКМ должен наладить электронику и привезти недостающие детали. Иначе многомиллионный штраф», — передал посыл Орлова источник. В мае 2022 года президент России Владимир Путин пообещал губернатору Евгению Куйвашеву новые троллейбусы для Екатеринбурга. Мэрия заключила контракт с питерским ООО «Автотехком», официальным дилером «Белкоммунмаша», в ноябре 2022-го года. Первый срыв сроков поставки троллейбусов произошел в начале 2023-го (тогда это объяснили последствиями западных санкций). Второе отклонение от сроков случилось в начале декабря. Орлов, для которого это важнейший имиджевый проект (заступая на должность в 2021-м, он обещал обновление общественного транспорта), обращался в правительства России и Белоруссии. Последние из большой партии (49 единиц) троллейбусы доставили в конце января 2024-го.
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