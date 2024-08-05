Президент Грузии удивилась решению США приостановить финпомощь армии

06 августа 2024 в 02:46 Размер текста - 17 +

Саломе Зурабишвили раскритиковала действия США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недоумение в связи с решением США и Европейского Союза приостановить финансирование грузинской армии и лаборатории Лугара. Она считает, что такие меры не должны затрагивать оборонные возможности страны. «Я не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и бюджета для лаборатории Лугара. Есть очень много направлений, по которым это правительство [грузинское] можно наказать, и его нужно наказать, однако нельзя, чтобы грузинская армия, на которой стоит наше государство и оборона, были наказаны», — сказала Зурабишвили в ходе пресс-конференции, ее слова приводит 1TV . Это заявление последовало после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о приостановке помощи Тбилиси на сумму свыше 95 миллионов долларов из-за принятия в Грузии закона об иноагентах. Аналогичные действия предпринял и Европейский Союз, заморозив выделение 30 миллионов евро Министерству обороны Грузии. Также грузинские СМИ указывали, что это рестрикции касаются финансирования лаборатории Лугара, что была открыта по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недоумение в связи с решением США и Европейского Союза приостановить финансирование грузинской армии и лаборатории Лугара. Она считает, что такие меры не должны затрагивать оборонные возможности страны. «Я не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и бюджета для лаборатории Лугара. Есть очень много направлений, по которым это правительство [грузинское] можно наказать, и его нужно наказать, однако нельзя, чтобы грузинская армия, на которой стоит наше государство и оборона, были наказаны», — сказала Зурабишвили в ходе пресс-конференции, ее слова приводит 1TV. Это заявление последовало после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о приостановке помощи Тбилиси на сумму свыше 95 миллионов долларов из-за принятия в Грузии закона об иноагентах. Аналогичные действия предпринял и Европейский Союз, заморозив выделение 30 миллионов евро Министерству обороны Грузии. Также грузинские СМИ указывали, что это рестрикции касаются финансирования лаборатории Лугара, что была открыта по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз.