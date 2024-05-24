Блинкен: США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Блинкен объявил о новой политике США по введению визовых ограничений в отношении Грузии Фото:

Вашингтон переходит к новой политике по введению визовых ограничений в отношении грузинских властей в связи с законом об иноагентах. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«В ответ на эти действия [грузинских властей] Госдепартамент вводит новую политику визовых ограничений в отношении Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучаствующим в этом, а также к членам их семей», — говорится в документе.

14 мая парламент Грузии принял резонансный законопроект об иноагентах. Из-за которого в стране проходили массовые протесты. Президент Грузии Соломе Зурабашвили наложила вето на закон. Она назвала документ «русским законом». При этом закон был принят большинством голосов. В частности, ЕС поставил Грузии ультиматум из-за скандального законопроекта. Там пригрозили лишить страну статуса кандидата.

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Вашингтон переходит к новой политике по введению визовых ограничений в отношении грузинских властей в связи с законом об иноагентах. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. «В ответ на эти действия [грузинских властей] Госдепартамент вводит новую политику визовых ограничений в отношении Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучаствующим в этом, а также к членам их семей», — говорится в документе. 14 мая парламент Грузии принял резонансный законопроект об иноагентах. Из-за которого в стране проходили массовые протесты. Президент Грузии Соломе Зурабашвили наложила вето на закон. Она назвала документ «русским законом». При этом закон был принят большинством голосов. В частности, ЕС поставил Грузии ультиматум из-за скандального законопроекта. Там пригрозили лишить страну статуса кандидата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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