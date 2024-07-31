США наказали Грузию из-за скандального закона об иноагентах

США приостановили помощь Грузии из-за принятия закона об иноагентах
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
США накажет Грузию за принятие закона об иноагентах, сообщил Энтони Блинкен Фото:

США приостановят помощь Грузии из-за принятия закона об иноагентах. Как заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, такие действия властей противоречат условиям для членства страны в ЕС и НАТО.

«США приостанавливают программу оказания помощи Грузии. [Считаем] действия ее правительства несовместимыми с членством в ЕС и НАТО», — заявил Блинкен. Его слова приводит ТАСС,

В Грузии ранее вступил в силу закон об иноагентах, который принял парламент. Хотя президент Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, депутаты большинством голосов преодолели запрет. Евросоюз уже приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро, выданных ранее в качестве поддержки.

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США приостановят помощь Грузии из-за принятия закона об иноагентах. Как заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, такие действия властей противоречат условиям для членства страны в ЕС и НАТО. «США приостанавливают программу оказания помощи Грузии. [Считаем] действия ее правительства несовместимыми с членством в ЕС и НАТО», — заявил Блинкен. Его слова приводит ТАСС, В Грузии ранее вступил в силу закон об иноагентах, который принял парламент. Хотя президент Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, депутаты большинством голосов преодолели запрет. Евросоюз уже приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро, выданных ранее в качестве поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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