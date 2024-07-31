США наказали Грузию из-за скандального закона об иноагентах

США приостановили помощь Грузии из-за принятия закона об иноагентах

31 июля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

США накажет Грузию за принятие закона об иноагентах, сообщил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины США приостановят помощь Грузии из-за принятия закона об иноагентах. Как заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, такие действия властей противоречат условиям для членства страны в ЕС и НАТО. «США приостанавливают программу оказания помощи Грузии. [Считаем] действия ее правительства несовместимыми с членством в ЕС и НАТО», — заявил Блинкен. Его слова приводит ТАСС, В Грузии ранее вступил в силу закон об иноагентах, который принял парламент. Хотя президент Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, депутаты большинством голосов преодолели запрет. Евросоюз уже приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро, выданных ранее в качестве поддержки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США приостановят помощь Грузии из-за принятия закона об иноагентах. Как заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, такие действия властей противоречат условиям для членства страны в ЕС и НАТО. «США приостанавливают программу оказания помощи Грузии. [Считаем] действия ее правительства несовместимыми с членством в ЕС и НАТО», — заявил Блинкен. Его слова приводит ТАСС, В Грузии ранее вступил в силу закон об иноагентах, который принял парламент. Хотя президент Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, депутаты большинством голосов преодолели запрет. Евросоюз уже приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро, выданных ранее в качестве поддержки.