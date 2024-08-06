Трамп назвал российского бойца UFC своим любимчиком, Конор Макгрегор в шоке

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Новое знание, Хабиб Нурмагомедов. Москва, нурмагомедов хабиб
Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова (на фото) своим фаворитом среди бойцов UFC Фото:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время интервью стримеру Адину Россу назвал своим любимым бойцом UFC российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Этими словами он вызвал недоумение и гнев у ирландского бойца Конора Макгрегора.

«Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом UFC, чем вызвал гнев Конора Макгрегора», — передает издание USA Today детали интервью. Также кандидат в президенты Штатов отметил непобедимый рекорд (29-0) и знаковую победу российского бойца над Макгрегором во время UFC 229 в октябре 2018 года.

Ирландский спортсмен, узнав о похвале Трампа в адрес его бывшего соперника, решил публично высказаться. Он раскритиковал экс-президента США за выбор иностранного бойца в качестве фаворита.

Ранее в адрес Хабиба также прозвучала похвала: тренер бойца UFC Ислама Махачева Хавьер Мендес прокомментировал тренерские навыки Нурмагомедова. Мендес также подтвердил, что спортсмен из РФ присутствовал в углу двоюродного брата Умара Нурмагомедова в поединке против Кори Сэндхагена. Кроме того, он будет поддерживать Усмана Нурмагомедова в бою против Александра Шаблия, передает Sport24.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время интервью стримеру Адину Россу назвал своим любимым бойцом UFC российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Этими словами он вызвал недоумение и гнев у ирландского бойца Конора Макгрегора. «Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом UFC, чем вызвал гнев Конора Макгрегора», — передает издание USA Today детали интервью. Также кандидат в президенты Штатов отметил непобедимый рекорд (29-0) и знаковую победу российского бойца над Макгрегором во время UFC 229 в октябре 2018 года. Ирландский спортсмен, узнав о похвале Трампа в адрес его бывшего соперника, решил публично высказаться. Он раскритиковал экс-президента США за выбор иностранного бойца в качестве фаворита. Ранее в адрес Хабиба также прозвучала похвала: тренер бойца UFC Ислама Махачева Хавьер Мендес прокомментировал тренерские навыки Нурмагомедова. Мендес также подтвердил, что спортсмен из РФ присутствовал в углу двоюродного брата Умара Нурмагомедова в поединке против Кори Сэндхагена. Кроме того, он будет поддерживать Усмана Нурмагомедова в бою против Александра Шаблия, передает Sport24.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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