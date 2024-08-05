На затопленных территориях Челябинской области от гепатита привили 200 человек

06 августа 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

На подтопленных участках продолжается вакцинация от гепатита А Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинской области продолжается вакцинация населения подтопленных территорий. Как 6 августа сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, от гепатита А привито почти 200 человек. «На 5 августа привито против вирусного гепатита А — 198 человек, в том числе 32 ребенка. На территориях, в которых были подтоплены участки, начата работа по дезинфекции, в том числе выгребных ям и территорий частных домовладений», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Из-за мегаливней в конце июля наводнение коснулось нескольких муниципалитетов региона. Челябинцы столкнулись с прорывом дамбы, подтоплениями улиц и домов. На 4 августа подтопленными оставались 219 домов, при этом идет активная работа по осушению. Челябинцы, по поручению губернатора Алексея Текслера, уже начали получать выплаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области продолжается вакцинация населения подтопленных территорий. Как 6 августа сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, от гепатита А привито почти 200 человек. «На 5 августа привито против вирусного гепатита А — 198 человек, в том числе 32 ребенка. На территориях, в которых были подтоплены участки, начата работа по дезинфекции, в том числе выгребных ям и территорий частных домовладений», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Из-за мегаливней в конце июля наводнение коснулось нескольких муниципалитетов региона. Челябинцы столкнулись с прорывом дамбы, подтоплениями улиц и домов. На 4 августа подтопленными оставались 219 домов, при этом идет активная работа по осушению. Челябинцы, по поручению губернатора Алексея Текслера, уже начали получать выплаты.