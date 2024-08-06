Дешевле магазинной: сколько стоит школьная форма на маркетплейсах в Екатеринбурге

В Екатеринбурге заказать школьную форму в интернете дешевле, чем купить

07 августа 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Одеть ребенка «в интернете» дешевле, чем в розничных магазинах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге покупка школьной формы через маркетплейсы обойдется дешевле похода по магазинам. Покупая одежду в офлайн-точках, на двоих детей придется потратить 17,2 тысяч рублей в среднем, однако если выбрать онлайн-магазины, можно одеться в два раза экономнее. Подробнее о ценах в интернет-магазинах — в карточках URA.RU. На Wildberries форма для девочек стоит 4,7 тысяч рублей, а для мальчиков — 4,8 тысяч рублей. Суммарно на двух детей можно потратить 9,5 тысяч рублей. На Ozon купить форму для мальчика и девочки вместе выйдет чуть дешевле — 7,9 тысяч рублей, полный комплект для мальчика стоит 3,0 тысяч рублей, а для девочки — 4,9 тысяч рублей. Во время отбора товаров на маркетплейсах, упор был сделан на самые выгодные предложения с рейтингом не ниже четырех звезд. Ранее URA.RU подсчитало, что покупка полного комплекта школьной формы в розничных магазинах обойдется от 9496 рублей до 18022 рублей для девочек, а для мальчиков — от 7795 рублей до 11495 рублей. При этом стоимость пошива формы в ателье сопоставима с половиной среднемесячной зарплатой в Свердловской области — 38 тысяч рублей. URA.RU URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге покупка школьной формы через маркетплейсы обойдется дешевле похода по магазинам. Покупая одежду в офлайн-точках, на двоих детей придется потратить 17,2 тысяч рублей в среднем, однако если выбрать онлайн-магазины, можно одеться в два раза экономнее. Подробнее о ценах в интернет-магазинах — в карточках URA.RU. На Wildberries форма для девочек стоит 4,7 тысяч рублей, а для мальчиков — 4,8 тысяч рублей. Суммарно на двух детей можно потратить 9,5 тысяч рублей. На Ozon купить форму для мальчика и девочки вместе выйдет чуть дешевле — 7,9 тысяч рублей, полный комплект для мальчика стоит 3,0 тысяч рублей, а для девочки — 4,9 тысяч рублей. Во время отбора товаров на маркетплейсах, упор был сделан на самые выгодные предложения с рейтингом не ниже четырех звезд. Ранее URA.RU подсчитало, что покупка полного комплекта школьной формы в розничных магазинах обойдется от 9496 рублей до 18022 рублей для девочек, а для мальчиков — от 7795 рублей до 11495 рублей. При этом стоимость пошива формы в ателье сопоставима с половиной среднемесячной зарплатой в Свердловской области — 38 тысяч рублей.