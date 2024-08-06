Большие воды Миасса отступили
В Челябинске уровень воды в реке Миасс нормализовался. Движение под мостом ТРК «Родник» на данный момент возобновлено, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Большие воды Миасса отступили. Движение под мостом в районе ТРК „Родник“ открыто!» — сообщили в ведомстве.
В конце июля во время обильно идущих дождей в Челябинске река Миасс вышла из берегов у ТРК «Родник». Она затопила одну из автомобильных дорог под мостом возле ТРК «Родник» и новую набережную.
Движение у ТРК «Родник» открыто
Ранее река Миасс вышла из берегов у ТРК «Родник»
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