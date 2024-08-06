Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске открыли движение под мостом ТРК «Родник». Фото 07 августа 2024 в 10:28 Размер текста - 17 + Большие воды Миасса отступили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске уровень воды в реке Миасс нормализовался. Движение под мостом ТРК «Родник» на данный момент возобновлено, сообщили в пресс-службе мэрии. «Большие воды Миасса отступили. Движение под мостом в районе ТРК „Родник“ открыто!» — сообщили в ведомстве. В конце июля во время обильно идущих дождей в Челябинске река Миасс вышла из берегов у ТРК «Родник». Она затопила одну из автомобильных дорог под мостом возле ТРК «Родник» и новую набережную. Движение у ТРК «Родник» открыто Фото: пресс-служба мэрии г. Челябинска Ранее река Миасс вышла из берегов у ТРК «Родник» Пресс-служба мэрии г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске уровень воды в реке Миасс нормализовался. Движение под мостом ТРК «Родник» на данный момент возобновлено, сообщили в пресс-службе мэрии. «Большие воды Миасса отступили. Движение под мостом в районе ТРК „Родник“ открыто!» — сообщили в ведомстве. В конце июля во время обильно идущих дождей в Челябинске река Миасс вышла из берегов у ТРК «Родник». Она затопила одну из автомобильных дорог под мостом возле ТРК «Родник» и новую набережную. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям