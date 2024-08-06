06 августа 2024

В Челябинске открыли движение под мостом ТРК «Родник». Фото

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Набережная у ТРК Родник. Челябинск , мост, наводнение, набережная реки миасс, северо-крымская улица
Большие воды Миасса отступили Фото:

В Челябинске уровень воды в реке Миасс нормализовался. Движение под мостом ТРК «Родник» на данный момент возобновлено, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Большие воды Миасса отступили. Движение под мостом в районе ТРК „Родник“ открыто!» — сообщили в ведомстве.

В конце июля во время обильно идущих дождей в Челябинске река Миасс вышла из берегов у ТРК «Родник». Она затопила одну из автомобильных дорог под мостом возле ТРК «Родник» и новую набережную.

Движение у ТРК «Родник» открыто
Движение у ТРК «Родник» открыто
Фото:
Ранее река Миасс вышла из берегов у ТРК «Родник»
Ранее река Миасс вышла из берегов у ТРК «Родник»

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В Челябинске уровень воды в реке Миасс нормализовался. Движение под мостом ТРК «Родник» на данный момент возобновлено, сообщили в пресс-службе мэрии. «Большие воды Миасса отступили. Движение под мостом в районе ТРК „Родник“ открыто!» — сообщили в ведомстве. В конце июля во время обильно идущих дождей в Челябинске река Миасс вышла из берегов у ТРК «Родник». Она затопила одну из автомобильных дорог под мостом возле ТРК «Родник» и новую набережную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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