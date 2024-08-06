Куйвашев попросил у Мишустина компенсацию за Универсиаду

07 августа 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

К Универсиаде команда Куйвашева готовилась с 2019 года Фото: Илья Московец © URA.RU Во время недавнего визита в Екатеринбург премьер-министра РФ Михаила Мишустина свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил его ускорить компенсацию затрат на Универсиаду-2023, которая в итоге прошла в формате Международного фестиваля университетского спорта (МФУС). Детали переговоров на встрече с редакторами местных СМИ озвучил вице-губернатор Олег Чемезов, отвечая на вопрос URA.RU. «Губернатор озвучил [премьеру] несколько просьб, касающихся строительства [Екатеринбургской] кольцевой дороги, [нового корпуса] НИИ ОММ [в Академическом], развития „Сухого порта“ (с перспективой выхода на северные территории) и компенсации затрат, связанных с Универсиадой. Все поручения [премьером даны]», — отметил Чемезов. В случае с Универсиадой речь идет примерно о 12 миллиардах рублей. Дело в том, что часть объектов свердловские власти достраивали за собственные средства под гарантии возврата денег из федерального бюджета. Но уже второй год они не приходят. К Универсиаде команда губернатора Евгения Куйвашева готовилась с 2019 года. В апреле 2022-го Международная федерация университетского спорта перенесла ее на неопределенный срок на фоне масштабных антироссийских санкций со стороны Запада. Но российская сторона от форума отказываться не стала. МФУС прошел в Екатеринбурге на базе готовившейся под Универсиаду инфраструктуры с 19-го по 31 августа 2023 года. Мишустин прилетал в Екатеринбург на «Иннопром» 9 июля. С Куйвашевым он общался как в открытом для прессы режиме, так и один на один. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время недавнего визита в Екатеринбург премьер-министра РФ Михаила Мишустина свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил его ускорить компенсацию затрат на Универсиаду-2023, которая в итоге прошла в формате Международного фестиваля университетского спорта (МФУС). Детали переговоров на встрече с редакторами местных СМИ озвучил вице-губернатор Олег Чемезов, отвечая на вопрос URA.RU. «Губернатор озвучил [премьеру] несколько просьб, касающихся строительства [Екатеринбургской] кольцевой дороги, [нового корпуса] НИИ ОММ [в Академическом], развития „Сухого порта“ (с перспективой выхода на северные территории) и компенсации затрат, связанных с Универсиадой. Все поручения [премьером даны]», — отметил Чемезов. В случае с Универсиадой речь идет примерно о 12 миллиардах рублей. Дело в том, что часть объектов свердловские власти достраивали за собственные средства под гарантии возврата денег из федерального бюджета. Но уже второй год они не приходят. К Универсиаде команда губернатора Евгения Куйвашева готовилась с 2019 года. В апреле 2022-го Международная федерация университетского спорта перенесла ее на неопределенный срок на фоне масштабных антироссийских санкций со стороны Запада. Но российская сторона от форума отказываться не стала. МФУС прошел в Екатеринбурге на базе готовившейся под Универсиаду инфраструктуры с 19-го по 31 августа 2023 года. Мишустин прилетал в Екатеринбург на «Иннопром» 9 июля. С Куйвашевым он общался как в открытом для прессы режиме, так и один на один.