Задержанный после взрыва дома в Нижнем Тагиле усомнился в утечке газа. Видео

07 августа 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

В Ленинском райсуде Нижнего Тагила избрали меру пресечения трем газовикам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Мастер компании «Газэкс» Максим Гривский, задержанный после взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область), усомнился, что разрушения были вызваны утечкой газа. Мнение, которое позднее поддержал и его адвокат Сергей Прибылев, он озвучил на суде по избранию меры пресечения, передает корреспондент URA.RU. «Осмотр [дома на Сибирской, 81, где произошел взрыв] бригадой происходил 24 июня 2024 года, то есть за пять недель до взрыва [1 августа]. И мы, да и все здравомыслящие люди, считаем, что если бы были утечки газа за этот период времени, они бы проявили себя, жильцы дали бы знать — в аварийные, в газовые службы и другие органы», — заявил Прибылев, общаясь с журналистами после заседания. Сам Гривский ранее также заявлял, что такие масштабные разрушения — в доме обрушились полностью два подъезда — не могут быть из-за простой утечки газа. Вместе с ним были задержаны сотрудники его бригады — слесари Александра Ерыкина и Александр Алимов. Всех троих сегодня отправили под домашний арест до 1 октября, хотя следствие настаивало на СИЗО. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. URA.RU вело онлайн-трансляцию из суда. Два подъезда пятиэтажки обрушились 1 августа. Официальная версия — взрыв газа. Погибли 10 человек, в том числе пять детей, 16 пострадали. С 3-го по 4 августа строители уже демонтировали один из сохранившихся подъездов (он был в ужасном состоянии), остальную часть здания также снесут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мастер компании «Газэкс» Максим Гривский, задержанный после взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область), усомнился, что разрушения были вызваны утечкой газа. Мнение, которое позднее поддержал и его адвокат Сергей Прибылев, он озвучил на суде по избранию меры пресечения, передает корреспондент URA.RU. «Осмотр [дома на Сибирской, 81, где произошел взрыв] бригадой происходил 24 июня 2024 года, то есть за пять недель до взрыва [1 августа]. И мы, да и все здравомыслящие люди, считаем, что если бы были утечки газа за этот период времени, они бы проявили себя, жильцы дали бы знать — в аварийные, в газовые службы и другие органы», — заявил Прибылев, общаясь с журналистами после заседания. Сам Гривский ранее также заявлял, что такие масштабные разрушения — в доме обрушились полностью два подъезда — не могут быть из-за простой утечки газа. Вместе с ним были задержаны сотрудники его бригады — слесари Александра Ерыкина и Александр Алимов. Всех троих сегодня отправили под домашний арест до 1 октября, хотя следствие настаивало на СИЗО. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. URA.RU вело онлайн-трансляцию из суда. Два подъезда пятиэтажки обрушились 1 августа. Официальная версия — взрыв газа. Погибли 10 человек, в том числе пять детей, 16 пострадали. С 3-го по 4 августа строители уже демонтировали один из сохранившихся подъездов (он был в ужасном состоянии), остальную часть здания также снесут.