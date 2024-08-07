Свердловский боец СВО застрелил бывшую супругу через пять дней после ее свадьбы

Солдат также выстрелил в нового мужчину бывшей супруги
новость из сюжетаВ Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся
В Богдановиче (Свердловская область) участник спецоперации застрелил свою бывшую жену через пять дней после ее свадьбы. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«В пятницу [2 августа] женщина расписалась с новым мужчиной», — сказал собеседник. Убийство произошло 7 августа.
После того как военнослужащий убил бывшую супругу, он выстрелил в ее нового мужа. Затем вооруженный мужчина скрылся на автомобиле. Сейчас в Богдановиче объявлен план «Перехват». Следить за ЧП в режиме реального времени можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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