07 августа 2024

Свердловский боец СВО застрелил бывшую супругу через пять дней после ее свадьбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдат также выстрелил в нового мужчину бывшей супруги
Солдат также выстрелил в нового мужчину бывшей супруги Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

В Богдановиче (Свердловская область) участник спецоперации застрелил свою бывшую жену через пять дней после ее свадьбы. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«В пятницу [2 августа] женщина расписалась с новым мужчиной», — сказал собеседник. Убийство произошло 7 августа.

После того как военнослужащий убил бывшую супругу, он выстрелил в ее нового мужа. Затем вооруженный мужчина скрылся на автомобиле. Сейчас в Богдановиче объявлен план «Перехват». Следить за ЧП в режиме реального времени можно в онлайн-трансляции URA.RU

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В Богдановиче (Свердловская область) участник спецоперации застрелил свою бывшую жену через пять дней после ее свадьбы. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «В пятницу [2 августа] женщина расписалась с новым мужчиной», — сказал собеседник. Убийство произошло 7 августа. После того как военнослужащий убил бывшую супругу, он выстрелил в ее нового мужа. Затем вооруженный мужчина скрылся на автомобиле. Сейчас в Богдановиче объявлен план «Перехват». Следить за ЧП в режиме реального времени можно в онлайн-трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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