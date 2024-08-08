Европейский рынок отреагировал на атаку ВСУ на Курскую область

Европейский рынок энергоносителей отреагировал на атаку ВСУ на Курскую область резким скачком цен на газ. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что Европа прочувствовала, что будет в случае остановки транзита российского голубого топлива через Украину.
Средняя цена закупки газа в июле в Европе составила 365 долларов за тысячу кубометров. 7 августа расчетная цена газа по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах составляла 434,2 доллара за тысячу кубометров. Сегодня торги открылись в 9:00 мск у отметки 439,3 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря 2023 года.
«Мы увидели репетицию того, что может произойти, если транзит российского газа через Украину все-таки прекратится с 1 января 2025 года. А это будет зима, это будут совершенно другие условия. Поэтому можно передать большой привет европейским властям, которые надувают щечки и делают вид будто они не заинтересованы в поставках российского газа. Посмотрите на реакцию рынка», — заявил Фролов.
По словам эксперта, котировки на TTF выросли более чем на 5,5%. Спотовый рынок также отреагировал ростом, потому что для Европы возник риск сокращения поставок до 1 млрд кубических метров газа в месяц.
Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Под угрозой оказалась газоизмерительная станция «Суджа»»» — единственный работающий транзитный маршрут поставок газа из России в Европу, проходящий через Украину. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киев не планирует продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года. Bloomberg со ссылкой на свои источники в июне сообщил, что Евросоюз договорился с Украиной о продлении договора транзита на 2025 год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.