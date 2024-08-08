Европейский рынок отреагировал на атаку ВСУ на Курскую область

Цены на газ в Европе на фоне атаки Украины на Курскую область подскочили на 5,5%
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Рынок намекнул Европе на важность поставок российского газа
Рынок намекнул Европе на важность поставок российского газа Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Европейский рынок энергоносителей отреагировал на атаку ВСУ на Курскую область резким скачком цен на газ. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что Европа прочувствовала, что будет в случае остановки транзита российского голубого топлива через Украину.

На европейском рынке энергоносителей резко поднялись цены на газ
На европейском рынке энергоносителей резко поднялись цены на газ
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Средняя цена закупки газа в июле в Европе составила 365 долларов за тысячу кубометров. 7 августа расчетная цена газа по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах составляла 434,2 доллара за тысячу кубометров. Сегодня торги открылись в 9:00 мск у отметки 439,3 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря 2023 года. 

«Мы увидели репетицию того, что может произойти, если транзит российского газа через Украину все-таки прекратится с 1 января 2025 года. А это будет зима, это будут совершенно другие условия. Поэтому можно передать большой привет европейским властям, которые надувают щечки и делают вид будто они не заинтересованы в поставках российского газа. Посмотрите на реакцию рынка», — заявил Фролов.

По словам эксперта, котировки на TTF выросли более чем на 5,5%. Спотовый рынок также отреагировал ростом, потому что для Европы возник риск сокращения поставок до 1 млрд кубических метров газа в месяц.

Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Под угрозой оказалась газоизмерительная станция «Суджа»»» — единственный работающий транзитный маршрут поставок газа из России в Европу, проходящий через Украину. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киев не планирует продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года. Bloomberg со ссылкой на свои источники в июне сообщил, что Евросоюз договорился с Украиной о продлении договора транзита на 2025 год. 

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Европейский рынок энергоносителей отреагировал на атаку ВСУ на Курскую область резким скачком цен на газ. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что Европа прочувствовала, что будет в случае остановки транзита российского голубого топлива через Украину. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составила 365 долларов за тысячу кубометров. 7 августа расчетная цена газа по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах составляла 434,2 доллара за тысячу кубометров. Сегодня торги открылись в 9:00 мск у отметки 439,3 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря 2023 года.  По словам эксперта, котировки на TTF выросли более чем на 5,5%. Спотовый рынок также отреагировал ростом, потому что для Европы возник риск сокращения поставок до 1 млрд кубических метров газа в месяц. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Под угрозой оказалась газоизмерительная станция «Суджа»»» — единственный работающий транзитный маршрут поставок газа из России в Европу, проходящий через Украину. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киев не планирует продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года. Bloomberg со ссылкой на свои источники в июне сообщил, что Евросоюз договорился с Украиной о продлении договора транзита на 2025 год. 
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