08 августа 2024

В Челябинске водителям на пять дней ограничат движение возле областной больницы. Карта

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Городская среда. Челябинск, дорожные работы, трамвайные пути, ремонт дороги, свердловский проспект, проспект ленина, рельсы трамвайные, ремонт перекрестка
Движение ограничат из-за работ на коммуникациях Фото:

В Челябинске с 9 августа на пять дней ограничат движение возле областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«С 9 августа начинаются восстановительные работы на инженерных коммуникациях по улице Блюхера в сторону улицы Рылеева. В связи с этим будет частично ограничено движение транспорта по крайней правой полосе», — отмечает telegram-канал «Администрация города Челябинска».

Частичное ограничение движения будет длиться с 9 по 13 августа. В администрации города водителей просят быть внимательными при проезде данном участке дороги.

Ремонтные работы будут проводится на участке с интенсивным движением транспорта
Ремонтные работы будут проводится на участке с интенсивным движением транспорта
Фото:

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В Челябинске с 9 августа на пять дней ограничат движение возле областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «С 9 августа начинаются восстановительные работы на инженерных коммуникациях по улице Блюхера в сторону улицы Рылеева. В связи с этим будет частично ограничено движение транспорта по крайней правой полосе», — отмечает telegram-канал «Администрация города Челябинска». Частичное ограничение движения будет длиться с 9 по 13 августа. В администрации города водителей просят быть внимательными при проезде данном участке дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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