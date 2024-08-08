Движение ограничат из-за работ на коммуникациях
В Челябинске с 9 августа на пять дней ограничат движение возле областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«С 9 августа начинаются восстановительные работы на инженерных коммуникациях по улице Блюхера в сторону улицы Рылеева. В связи с этим будет частично ограничено движение транспорта по крайней правой полосе», — отмечает telegram-канал «Администрация города Челябинска».
Частичное ограничение движения будет длиться с 9 по 13 августа. В администрации города водителей просят быть внимательными при проезде данном участке дороги.
Ремонтные работы будут проводится на участке с интенсивным движением транспорта
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