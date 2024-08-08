Полиция устроила проверку из-за стрельбы во дворе Нижневартовска

Силовики проверяют историю со стрельбой в Нижневартовске
В Нижневартовске (ХМАО) полицейские проверяют сообщение местного жителя о стрельбе из пневматики, сообщили URA.RU в окружном УМВД. Очевидец утверждает, что неизвестный пытался попасть в его девушку.
«Направили по адресу наряд. Но ни свидетелей, ни потерпевших, ни каких либо пуль на месте не нашли», — сообщили агентству в ведомстве. Сам очевидец при этом изначально не стал сообщать в полицию об инциденте, написав лишь об этом соцсетях.
По словам жителя, вместе с девушкой они шли мимо одного из домов, став свидетелями стрельбы. Одна из пуль попала ей капюшон.
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