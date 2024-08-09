Специалист в области авиации назвал возможную причину крушения самолета в Бразилии

Профессор Уотерхаус: крушение самолета в Бразилии связано с заледенением

10 августа 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Самолет мог упасть из-за обледенения Фото: Официальный телеграм-канал главы Городского округа Коломна https://t.me/alexandrgrechishev/4529 Профессор Университета Сан-Паулу и специалист в авиационной технике Джеймс Уотерхаус назвал одну из причин, из-за которой самолет мог потерпеть крушение в Бразилии. По его словам, к катастрофе может быть причастно образование льда на воздушном судне при пересечении зоны сильного обледенения. «На опубликованных видеокадрах (с крушением самолета — прим. URA.RU) четко виден случай плоского штопора. Одна из причин этого заключается в том, что самолет пересекал зону сильного обледенения», — отметил эксперт, его слова передает ТАСС. Отмечается. что именно из-за обледенения самолет мог замедлиться и потерпеть крушение. Уотерхаус уточняет, что в конструкции самолета заложена специальная система, которая не дает воздушному судну заледенеть. Он допускает, что лед мог образоваться настолько быстро, что экипажу могло не хватить времени для того, чтобы предпринять необходимые действия и избежать катастрофы. В Бразилии в штате Сан-Паулу 9 августа разбился пассажирский самолет, погибли 62 человека. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil. Самолет модели ATR 72-500 авиакомпании Voepass Linhas Aereas выполнял рейс из Каскавеля в Гуарульюс. Как уточнили в МИД РФ, сведений о находившихся россиянах на борту от местных властей не поступало. URA.RU приводит хронологию произошедшей катастрофы в своем материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профессор Университета Сан-Паулу и специалист в авиационной технике Джеймс Уотерхаус назвал одну из причин, из-за которой самолет мог потерпеть крушение в Бразилии. По его словам, к катастрофе может быть причастно образование льда на воздушном судне при пересечении зоны сильного обледенения. «На опубликованных видеокадрах (с крушением самолета — прим. URA.RU) четко виден случай плоского штопора. Одна из причин этого заключается в том, что самолет пересекал зону сильного обледенения», — отметил эксперт, его слова передает ТАСС. Отмечается. что именно из-за обледенения самолет мог замедлиться и потерпеть крушение. Уотерхаус уточняет, что в конструкции самолета заложена специальная система, которая не дает воздушному судну заледенеть. Он допускает, что лед мог образоваться настолько быстро, что экипажу могло не хватить времени для того, чтобы предпринять необходимые действия и избежать катастрофы. В Бразилии в штате Сан-Паулу 9 августа разбился пассажирский самолет, погибли 62 человека. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil. Самолет модели ATR 72-500 авиакомпании Voepass Linhas Aereas выполнял рейс из Каскавеля в Гуарульюс. Как уточнили в МИД РФ, сведений о находившихся россиянах на борту от местных властей не поступало. URA.RU приводит хронологию произошедшей катастрофы в своем материале.