Утром 11 августа Екатеринбург ожил в ритме IX легкоатлетического марафона «Европа-Азия». Забег, который согласовывали, по данным URA.RU, в конфликте, собрал в итоге тысячи бегунов, которые преодолели дистанции в три, десять, 21 и 42 километра, пробежав по историческому центру города и набережной. Главными кадрами с корреспондентом поделились организаторы.
Старт и финиш всех забегов организовали возле «Ельцин Центра» на берегу Исети. Источник URA.RU утверждает, что сначала перекрытия не хотели согласовывать правоохранительные органы, потом «начались интриги среди чиновников». В итоге ограничения коснулись следующих улиц:
- Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи (с 06:00 10 августа до 21:00 11 августа);
- Проспект Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина;
- Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко;
- Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;
- Царская, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева; по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина (11 августа с 06:00 до 09:00);
- Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;
- 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
- Проспект Ленина, от улицы Вайнера, до улицы Пушкина;
- Четная сторона проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера;
- Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;
- Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;
- Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;
- Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
- Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;
- Четная сторона Металлургов, от улицы Репина до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург (11 августа с 06:00 до 13:00).
Как видно на фото, список участников был максимально широк. Вплоть до маломобильных горожан, которые преодолевали дистанции в колясках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!