10 августа 2024

Центр Екатеринбурга перекрыли ради бегунов, не обошлось без конфликтов во власти. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бегуны преодолели дистанции в три, десять, 21 и 42 километра
Бегуны преодолели дистанции в три, десять, 21 и 42 километра Фото:

Утром 11 августа Екатеринбург ожил в ритме IX легкоатлетического марафона «Европа-Азия». Забег, который согласовывали, по данным URA.RU, в конфликте, собрал в итоге тысячи бегунов, которые преодолели дистанции в три, десять, 21 и 42 километра, пробежав по историческому центру города и набережной. Главными кадрами с корреспондентом поделились организаторы.

Старт и финиш всех забегов организовали возле «Ельцин Центра» на берегу Исети. Источник URA.RU утверждает, что сначала перекрытия не хотели согласовывать правоохранительные органы, потом «начались интриги среди чиновников». В итоге ограничения коснулись следующих улиц:

  • Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи (с 06:00 10 августа до 21:00 11 августа);
  • Проспект Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина;
  • Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко;
  • Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;
  • Царская, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева; по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина (11 августа с 06:00 до 09:00);
  • Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;
  • 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
  • Проспект Ленина, от улицы Вайнера, до улицы Пушкина;
  • Четная сторона проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера;
  • Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;
  • Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;
  • Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;
  • Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
  • Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;
  • Четная сторона Металлургов, от улицы Репина до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург (11 августа с 06:00 до 13:00).

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Как видно на фото, список участников был максимально широк. Вплоть до маломобильных горожан, которые преодолевали дистанции в колясках.

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Утром 11 августа Екатеринбург ожил в ритме IX легкоатлетического марафона «Европа-Азия». Забег, который согласовывали, по данным URA.RU, в конфликте, собрал в итоге тысячи бегунов, которые преодолели дистанции в три, десять, 21 и 42 километра, пробежав по историческому центру города и набережной. Главными кадрами с корреспондентом поделились организаторы. Старт и финиш всех забегов организовали возле «Ельцин Центра» на берегу Исети. Источник URA.RU утверждает, что сначала перекрытия не хотели согласовывать правоохранительные органы, потом «начались интриги среди чиновников». В итоге ограничения коснулись следующих улиц: Как видно на фото, список участников был максимально широк. Вплоть до маломобильных горожан, которые преодолевали дистанции в колясках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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