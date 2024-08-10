Центр Екатеринбурга перекрыли ради бегунов, не обошлось без конфликтов во власти. Фото

11 августа 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Бегуны преодолели дистанции в три, десять, 21 и 42 километра Фото: предоставлено организаторами Утром 11 августа Екатеринбург ожил в ритме IX легкоатлетического марафона «Европа-Азия». Забег, который согласовывали, по данным URA.RU, в конфликте, собрал в итоге тысячи бегунов, которые преодолели дистанции в три, десять, 21 и 42 километра, пробежав по историческому центру города и набережной. Главными кадрами с корреспондентом поделились организаторы. Старт и финиш всех забегов организовали возле «Ельцин Центра» на берегу Исети. Источник URA.RU утверждает, что сначала перекрытия не хотели согласовывать правоохранительные органы, потом «начались интриги среди чиновников». В итоге ограничения коснулись следующих улиц: Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи (с 06:00 10 августа до 21:00 11 августа);

Проспект Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина;

Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко;

Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;

Царская, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева; по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина (11 августа с 06:00 до 09:00);

Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;

8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;

Проспект Ленина, от улицы Вайнера, до улицы Пушкина;

Четная сторона проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера;

Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;

Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;

Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;

Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;

Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;

Четная сторона Металлургов, от улицы Репина до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург (11 августа с 06:00 до 13:00). Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Как видно на фото, список участников был максимально широк. Вплоть до маломобильных горожан, которые преодолевали дистанции в колясках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 11 августа Екатеринбург ожил в ритме IX легкоатлетического марафона «Европа-Азия». Забег, который согласовывали, по данным URA.RU, в конфликте, собрал в итоге тысячи бегунов, которые преодолели дистанции в три, десять, 21 и 42 километра, пробежав по историческому центру города и набережной. Главными кадрами с корреспондентом поделились организаторы. Старт и финиш всех забегов организовали возле «Ельцин Центра» на берегу Исети. Источник URA.RU утверждает, что сначала перекрытия не хотели согласовывать правоохранительные органы, потом «начались интриги среди чиновников». В итоге ограничения коснулись следующих улиц: Как видно на фото, список участников был максимально широк. Вплоть до маломобильных горожан, которые преодолевали дистанции в колясках.