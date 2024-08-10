10 августа 2024
09 августа 2024

Полиция задержала организатора шумной рейв-тусовки в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальные вечеринки мешают пермякам отдыхать по ночам
Музыкальные вечеринки мешают пермякам отдыхать по ночам Фото:

В Ленинском районе Перми полиция провела рейд и задержала одного из организаторов шумных ночных мероприятий. Участники тусовки мешали отдыхать местным жителям. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В результате рейда в Камской Долине восемь человек доставлены в полицию для медосвидетельствования. Также задержан один из главных организаторов рейв-тусовок», — передает «Вкурсе.ру» со ссылкой на данные правоохранителей.

Ранее жители многоквартирных домов в Ленинском районе жаловались на шум от ночных сборищ. Людям не нравились громкая музыка и крики, которые не давали покоя по ночам.

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В Ленинском районе Перми полиция провела рейд и задержала одного из организаторов шумных ночных мероприятий. Участники тусовки мешали отдыхать местным жителям. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. «В результате рейда в Камской Долине восемь человек доставлены в полицию для медосвидетельствования. Также задержан один из главных организаторов рейв-тусовок», — передает «Вкурсе.ру» со ссылкой на данные правоохранителей. Ранее жители многоквартирных домов в Ленинском районе жаловались на шум от ночных сборищ. Людям не нравились громкая музыка и крики, которые не давали покоя по ночам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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