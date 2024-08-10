Полиция задержала организатора шумной рейв-тусовки в Перми

Музыкальные вечеринки мешают пермякам отдыхать по ночам
В Ленинском районе Перми полиция провела рейд и задержала одного из организаторов шумных ночных мероприятий. Участники тусовки мешали отдыхать местным жителям. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В результате рейда в Камской Долине восемь человек доставлены в полицию для медосвидетельствования. Также задержан один из главных организаторов рейв-тусовок», — передает «Вкурсе.ру» со ссылкой на данные правоохранителей.
Ранее жители многоквартирных домов в Ленинском районе жаловались на шум от ночных сборищ. Людям не нравились громкая музыка и крики, которые не давали покоя по ночам.
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