В Сургуте появится храм, похожий на церковь Покрова на Нерли

В Сургуте (ХМАО) строят новый храм. В основе его дизайна лежит шедевр древнерусского зодчества церковь Покрова на Нерли, сообщили в митрополии ХМАО.
«В городе Сургуте, по улице Ленинградская 9, продолжаются строительные работы храма Святого Духа, выполняется кирпичная кладка притворной части. Отличительной особенностью будущего храма является то, что за его основу взят узнаваемый всеми храм — шедевр древнерусского зодчества — церковь Покрова на Нерли. Храм построен в 1165 году мастерами Владимиро-Суздальской архитектурной школы по правилам золотого сечения и включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — написано на странице митрополии «ВКонтакте».
Единственным недостатком является расположение объекта — близлежащие дома создают трудности для строителей. Дело в том, что из-за ограниченного пространства туда не может проехать спецтехника, поэтому специалистам приходится делать многое вручную. Такой подход намного увеличивает время работ.
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