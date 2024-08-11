В Екатеринбурге возрождают фестиваль и везут на него мировую звезду

В Екатеринбурге впервые за четыре года пройдет Green Royal Fest

12 августа 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Концерты продлятся с 13 по 17 августа Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбург вернется фестиваль фортепианного искусства Green Royal Fest. Впервые событие состоялось в 2020 году, но мероприятие решили возродить лишь спустя четыре года, заявил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. Ожидается, что ярким финалом фестиваля станет выступление мировой звезды Дениса Мацуева. «Мы в Свердловской филармонии очень бережно относимся к традициям. Я считаю, если мы опираемся на старые традиции, то мы должны формировать и новые. Ровно 85 лет назад, 1 августа, первый раз в Саду Вайнера впервые выступал симфонический оркестр, он открыл для себя Сад Вайнера. […] Это артистически намоленное место», — сказал Колотурский во время пресс-конференции в ТАСС. Ожидается, что фестиваль соберет около шести тысяч гостей. Green Royal Fest стартует 13 августа. В программе — концерты пианиста Ивана Бессонова, дуэта Даниила Крамера и джазовой певицы Мари Карне, будущих звезд российской фортепианной школы Сергея Давыдченко, Валентина Малинина, Ильи Папояна и Станислава Корчагина. Завершится фестиваль в День города, 17 августа: в Саду Вайнера выступит мировая звезда Денис Мацуев и Уральский академический филармонический оркестр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург вернется фестиваль фортепианного искусства Green Royal Fest. Впервые событие состоялось в 2020 году, но мероприятие решили возродить лишь спустя четыре года, заявил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. Ожидается, что ярким финалом фестиваля станет выступление мировой звезды Дениса Мацуева. «Мы в Свердловской филармонии очень бережно относимся к традициям. Я считаю, если мы опираемся на старые традиции, то мы должны формировать и новые. Ровно 85 лет назад, 1 августа, первый раз в Саду Вайнера впервые выступал симфонический оркестр, он открыл для себя Сад Вайнера. […] Это артистически намоленное место», — сказал Колотурский во время пресс-конференции в ТАСС. Ожидается, что фестиваль соберет около шести тысяч гостей. Green Royal Fest стартует 13 августа. В программе — концерты пианиста Ивана Бессонова, дуэта Даниила Крамера и джазовой певицы Мари Карне, будущих звезд российской фортепианной школы Сергея Давыдченко, Валентина Малинина, Ильи Папояна и Станислава Корчагина. Завершится фестиваль в День города, 17 августа: в Саду Вайнера выступит мировая звезда Денис Мацуев и Уральский академический филармонический оркестр.