Текслер выразил соболезнования близким челябинского скульптора Авакяна

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования семье ушедшего из жизни скульптора Вардкеса Авакяна. Регион потерял уникального человека, отметил Текслер.
«Челябинская область потеряла уникального человека, легендарного скульптора, талантливого художника и мастера Вардкеса Авакяна. Мы будем всегда помнить этого яркого человека, выдающегося монументалиста, гордиться, что жили с ним в одно время. Художники не умирают, пока живут их произведения. И Вардкес Айкович навсегда останется с нами – в своих работах, заложенных традициях и нашей светлой памяти», — передает пресс-служба регионального правительства слова Текслера.
Глава региона подчеркнул, что без памятников, созданных Авакяном, невозможно представить Челябинскую область. Его работы стали органической и неотъемлемой частью архитектуры городов.
Авакян скончался в больнице Челябинска 12 августа в возрасте 92 лет. Он является автором десятков произведений, расположенных в Челябинске. Самый известный из них – памятник Игорю Курчатову. За свои заслуги в 2020 году скульптор был удостоен звания почетного гражданина Челябинска.
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