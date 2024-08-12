Текслер выразил соболезнования близким челябинского скульптора Авакяна

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Скульптуры Авакяна стали органичной частью архитектуры города, отметил Текслер
Скульптуры Авакяна стали органичной частью архитектуры города, отметил Текслер Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования семье ушедшего из жизни скульптора Вардкеса Авакяна. Регион потерял уникального человека, отметил Текслер.

«Челябинская область потеряла уникального человека, легендарного скульптора, талантливого художника и мастера Вардкеса Авакяна. Мы будем всегда помнить этого яркого человека, выдающегося монументалиста, гордиться, что жили с ним в одно время. Художники не умирают, пока живут их произведения. И Вардкес Айкович навсегда останется с нами – в своих работах, заложенных традициях и нашей светлой памяти», — передает пресс-служба регионального правительства слова Текслера.

Глава региона подчеркнул, что без памятников, созданных Авакяном, невозможно представить Челябинскую область. Его работы стали органической и неотъемлемой частью архитектуры городов.

Авакян скончался в больнице Челябинска 12 августа в возрасте 92 лет. Он является автором десятков произведений, расположенных в Челябинске. Самый известный из них – памятник Игорю Курчатову. За свои заслуги в 2020 году скульптор был удостоен звания почетного гражданина Челябинска.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования семье ушедшего из жизни скульптора Вардкеса Авакяна. Регион потерял уникального человека, отметил Текслер. «Челябинская область потеряла уникального человека, легендарного скульптора, талантливого художника и мастера Вардкеса Авакяна. Мы будем всегда помнить этого яркого человека, выдающегося монументалиста, гордиться, что жили с ним в одно время. Художники не умирают, пока живут их произведения. И Вардкес Айкович навсегда останется с нами – в своих работах, заложенных традициях и нашей светлой памяти», — передает пресс-служба регионального правительства слова Текслера. Глава региона подчеркнул, что без памятников, созданных Авакяном, невозможно представить Челябинскую область. Его работы стали органической и неотъемлемой частью архитектуры городов. Авакян скончался в больнице Челябинска 12 августа в возрасте 92 лет. Он является автором десятков произведений, расположенных в Челябинске. Самый известный из них – памятник Игорю Курчатову. За свои заслуги в 2020 году скульптор был удостоен звания почетного гражданина Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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