Мишустин перестроит систему помощи пострадавшим в Курской области

Власти России перестроят систему помощи пострадавшим от атаки ВСУ в Курской области. На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил оказывать помощь людям оперативно и без проволочек. Как объяснил политолог, социальный психолог Алексей Рощин, правительство смещает приоритет региональных чиновников в сторону поддержки пострадавших.
«По поручению президента правительство выделило финансирование — 1,8 млрд рублей — на поддержку граждан, которые потеряли жилье, а также на выплаты тем, кто вынужденно оставил свои дома. Сейчас есть возможность оформить помощь через портал госуслуг. Здесь очень важно оказать поддержку в максимально удобном для людей формате, без лишних проволочек и оперативно», — обратил внимание вице-премьеров Михаил Мишустин.
Глава правительства сообщил, что в Курской области по номеру «122» можно получить справочную информацию и проконсультироваться по интересующим вопросам. «Для вызова экстренных служб надо использовать номер „112“», — добавил премьер.
Михаил Мишустин отметил, что увеличено количество операторов и подключены дополнительные ресурсы для обработки входящих звонков. «Необходимо обеспечить бесперебойную работу линий, сократить время ожидания ответа», — подчеркнул премьер-министр.
Заявление Михаила Мишустина носит, прежде всего, психологический характер, уверен Алексей Рощин. Оно, по мнению эксперта, является способом влияния на чиновников с целью смещения приоритетов в сторону пострадавших в Курской области.
«В российской системе управления все регулируется массой регламентирующих документов. При всем изобилии „бумаг“ зачастую получается, что чиновники, причем самого низкого уровня, решают, на что важно тратить деньги региона. Вот Мишустин и объясняет им где главный приоритет», — сказал Рощин.
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