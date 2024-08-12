Прощание с доктором состоится 14 августа
Хирург тюменской ОКБ №1 Анастасия Медведева ушла из жизни в результате несчастного случая. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
«11 августа в результате несчастного случая не стало нашей любимой коллеги Медведевой Анастасии Михайловны. Она была талантливым хирургом, светлым и добрым человеком. Ее профессионализм, доброта и искренность навсегда в наших сердцах и в жизнях ее пациентов», — сообщает пресс-служба ОКБ №1. Прощание с врачом состоится в Курганской области.
Анастасия Медведева ушла из жизни
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