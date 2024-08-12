12 августа 2024

Тюменский хирург погибла в результате несчастного случая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с доктором состоится 14 августа
Прощание с доктором состоится 14 августа Фото:

Хирург тюменской ОКБ №1 Анастасия Медведева ушла из жизни в результате несчастного случая. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«11 августа в результате несчастного случая не стало нашей любимой коллеги Медведевой Анастасии Михайловны. Она была талантливым хирургом, светлым и добрым человеком. Ее профессионализм, доброта и искренность навсегда в наших сердцах и в жизнях ее пациентов», — сообщает пресс-служба ОКБ №1. Прощание с врачом состоится в Курганской области.

Анастасия Медведева ушла из жизни
Анастасия Медведева ушла из жизни
Фото:

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Хирург тюменской ОКБ №1 Анастасия Медведева ушла из жизни в результате несчастного случая. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. «11 августа в результате несчастного случая не стало нашей любимой коллеги Медведевой Анастасии Михайловны. Она была талантливым хирургом, светлым и добрым человеком. Ее профессионализм, доброта и искренность навсегда в наших сердцах и в жизнях ее пациентов», — сообщает пресс-служба ОКБ №1. Прощание с врачом состоится в Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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