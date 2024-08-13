Челябинский губернатор Текслер раскрыл, зачем он занимает высокий пост

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что для него значит пост председателя комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». В интервью политологу Евгению Минченко он ответил на вопрос, является ли это для него дополнительным бременем или допресурсом.
«Для меня это — большая ответственность, а также возможность донести позицию не только нашего региона, но и всех субъектов Российской Федерации до федерального центра по вопросам развития экономики и финансовой системы. Думаю, вы со мной согласитесь, что это ключевые сферы, от которых зависит развитие регионов и страны в целом», — заявил Текслер
На вопрос, помогает ли ему статус председателя комиссии в лоббировании интересов Челябинской области, Текслер заявил, что так использовать статус председателя комиссии было бы неправильно. Кроме того, он сообщил, какие вопросы комиссии удалось решить за четыре года его председательства.
Среди них — совместное с федеральным центром решение по закреплению в Бюджетном кодексе обязательной ежегодной индексации объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов на уровень не ниже инфляции. По словам Текслера, при нынешних параметрах бюджетов это означает обязательный рост поддержки регионов ежегодно на десятки миллиардов рублей.
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