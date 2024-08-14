Apple создаст девайс в виде роботизированной руки

15 августа 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Фирма из США создает роботизированную руку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американская компания Apple работает над созданием роботизированной руки, которая будет исполнять функции командного центра умного дома. Об этом рассказали источники близкие к корпорации. «Новое устройство от компании Apple будет сочетать дисплей по типу iPad и роботизированную конечность. Проект был одобрен руководящим составом Apple в 2022 году, однако серьезная работа над ним началась лишь в последние месяцы», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В настоящее время над проектом трудятся несколько сотен человек. По задумке Apple, роботизированная рука также сможет использоваться при проведении видеоконференций, и будет задействована для обеспечения безопасности домов, отмечает издание. Ранее стало известно, что компания Apple выпустит четыре смартфона, оснащенных искусственным интеллектом. Также все четыре устройства обзаведутся кнопкой Action Button, которая ранее присутствовала во флагманских моделях, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская компания Apple работает над созданием роботизированной руки, которая будет исполнять функции командного центра умного дома. Об этом рассказали источники близкие к корпорации. «Новое устройство от компании Apple будет сочетать дисплей по типу iPad и роботизированную конечность. Проект был одобрен руководящим составом Apple в 2022 году, однако серьезная работа над ним началась лишь в последние месяцы», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В настоящее время над проектом трудятся несколько сотен человек. По задумке Apple, роботизированная рука также сможет использоваться при проведении видеоконференций, и будет задействована для обеспечения безопасности домов, отмечает издание. Ранее стало известно, что компания Apple выпустит четыре смартфона, оснащенных искусственным интеллектом. Также все четыре устройства обзаведутся кнопкой Action Button, которая ранее присутствовала во флагманских моделях, передает «Национальная служба новостей».