14 августа 2024

В Челябинске на пожаре погиб пенсионер

© Служба новостей «URA.RU»
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В пожаре скончался 70-летний мужчина
В пожаре скончался 70-летний мужчина Фото:

В Челябинске вечером 13 августа на пожаре в частном жилом доме на улице Завалишина погиб пожилой мужчина. В результате возгорания, охватившего 15 квадратных метров, были уничтожены мебель и личные вещи, сообщили 15 августа в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«Сообщение по системе 112 поступило поздно вечером 13 августа. При тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1954 года рождения без признаков жизни», — сообщили пресс-службе. На место происшествия были направлены четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Отмечается, что в ходе ликвидации пожара взрывов, включая газовые баллоны, не зафиксировано. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

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В Челябинске вечером 13 августа на пожаре в частном жилом доме на улице Завалишина погиб пожилой мужчина. В результате возгорания, охватившего 15 квадратных метров, были уничтожены мебель и личные вещи, сообщили 15 августа в пресс-службе ГУ МЧС региона. «Сообщение по системе 112 поступило поздно вечером 13 августа. При тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1954 года рождения без признаков жизни», — сообщили пресс-службе. На место происшествия были направлены четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Отмечается, что в ходе ликвидации пожара взрывов, включая газовые баллоны, не зафиксировано. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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