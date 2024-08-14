В Челябинске на пожаре погиб пенсионер

В Челябинске вечером 13 августа на пожаре в частном жилом доме на улице Завалишина погиб пожилой мужчина. В результате возгорания, охватившего 15 квадратных метров, были уничтожены мебель и личные вещи, сообщили 15 августа в пресс-службе ГУ МЧС региона.
«Сообщение по системе 112 поступило поздно вечером 13 августа. При тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1954 года рождения без признаков жизни», — сообщили пресс-службе. На место происшествия были направлены четыре единицы техники и 15 человек личного состава.
Отмечается, что в ходе ликвидации пожара взрывов, включая газовые баллоны, не зафиксировано. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
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