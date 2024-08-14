В Пермском крае перестал дорожать бензин

15 августа 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Цена на бензин в Прикамье остается самой высокой среди регионов ПФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае за неделю с 6 августа по 12 августа приостановился рост цен на все виды бензина. Стоимость одного литра составила 67,26 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Стоимость литра бензина АИ-92 составила 53,31 рубля. Цены на бензин марок АИ-95 и АИ-98 составляют 58,1 рублей и 73,6 рубля, оставшись на прежнем уровне», — сообщается в исследовании Росстата. Средняя цена на автомобильное топливо в Пермском крае остается наиболее высокой среди регионов Приволжского федерального округа. Исключением является бензин марки АИ-98 и выше. Дороже он стоит в Ульяновской, Саратовской и Самарской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае за неделю с 6 августа по 12 августа приостановился рост цен на все виды бензина. Стоимость одного литра составила 67,26 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Стоимость литра бензина АИ-92 составила 53,31 рубля. Цены на бензин марок АИ-95 и АИ-98 составляют 58,1 рублей и 73,6 рубля, оставшись на прежнем уровне», — сообщается в исследовании Росстата. Средняя цена на автомобильное топливо в Пермском крае остается наиболее высокой среди регионов Приволжского федерального округа. Исключением является бензин марки АИ-98 и выше. Дороже он стоит в Ульяновской, Саратовской и Самарской областях.