15 августа 2024

После визита врио губернатора ХМАО мэр решил уволить куратора ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Урая уволил начальника управления ЖХК
Мэр Урая уволил начальника управления ЖХК Фото:

Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов решил уволить начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина после визита в город врио губернатора Югры Руслана Кухарука. В своем telegram-канале градоначальник сообщил, что предложил подчиненному другую должность.

 «Принял решение о прекращении трудовых отношений с начальником Управления ЖКХ Олегом Лаушкиным. Олег Александрович продолжит работу на другом участке», — написал Закирзянов.

Мэр Урая подчеркнул, что жители города недовольны качеством предоставляемых услуг в сфере ЖКХ. Для решения возникших проблем, по мнению Закирзянова, требуются новые подходы. В скором времени власти города объявят конкурс на замещение освободившейся должности.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук посетил Урай. Жители города пожаловались врио губернатора ХМАО на качество воды из-под крана.

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Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов решил уволить начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина после визита в город врио губернатора Югры Руслана Кухарука. В своем telegram-канале градоначальник сообщил, что предложил подчиненному другую должность.  «Принял решение о прекращении трудовых отношений с начальником Управления ЖКХ Олегом Лаушкиным. Олег Александрович продолжит работу на другом участке», — написал Закирзянов. Мэр Урая подчеркнул, что жители города недовольны качеством предоставляемых услуг в сфере ЖКХ. Для решения возникших проблем, по мнению Закирзянова, требуются новые подходы. В скором времени власти города объявят конкурс на замещение освободившейся должности. Ранее URA.RU писало, что Кухарук посетил Урай. Жители города пожаловались врио губернатора ХМАО на качество воды из-под крана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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