После визита врио губернатора ХМАО мэр решил уволить куратора ЖКХ

Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов решил уволить начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина после визита в город врио губернатора Югры Руслана Кухарука. В своем telegram-канале градоначальник сообщил, что предложил подчиненному другую должность.
«Принял решение о прекращении трудовых отношений с начальником Управления ЖКХ Олегом Лаушкиным. Олег Александрович продолжит работу на другом участке», — написал Закирзянов.
Мэр Урая подчеркнул, что жители города недовольны качеством предоставляемых услуг в сфере ЖКХ. Для решения возникших проблем, по мнению Закирзянова, требуются новые подходы. В скором времени власти города объявят конкурс на замещение освободившейся должности.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук посетил Урай. Жители города пожаловались врио губернатора ХМАО на качество воды из-под крана.
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