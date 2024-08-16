16 августа 2024

Bild: в казармах Бундесвера вновь нашли следы взлома

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В казармах Минобороны Германии нашли следы взлома
В казармах Минобороны Германии нашли следы взлома Фото:

В казармах Бундесвера в Гархинге под Мюнхеном были обнаружены признаки взлома, сообщает газета Bild, ссылаясь на представителя территориального командования немецких вооруженных сил. Это четвертый подобный инцидент в Германии за последнее время.

«Повреждение боковых ворот [казарм Бундесвера] было замечено во время осмотра в четверг [15 августа] утром», — передает газета Bild слова представителя командования Бундесвера в Берлине. По его информации, повреждения ворот были аналогичны тем, что были найдены ранее в Кёльне.

Ранее Bild сообщила, что неизвестные проделали дыру в водонапорной башне, из которой подается вода для базы Бундесвера в городе Мехерних. Этот случай последовал за несколькими другими похожими инцидентами.

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В казармах Бундесвера в Гархинге под Мюнхеном были обнаружены признаки взлома, сообщает газета Bild, ссылаясь на представителя территориального командования немецких вооруженных сил. Это четвертый подобный инцидент в Германии за последнее время. «Повреждение боковых ворот [казарм Бундесвера] было замечено во время осмотра в четверг [15 августа] утром», — передает газета Bild слова представителя командования Бундесвера в Берлине. По его информации, повреждения ворот были аналогичны тем, что были найдены ранее в Кёльне. Ранее Bild сообщила, что неизвестные проделали дыру в водонапорной башне, из которой подается вода для базы Бундесвера в городе Мехерних. Этот случай последовал за несколькими другими похожими инцидентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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