Bild: в казармах Бундесвера вновь нашли следы взлома

В казармах Бундесвера в Гархинге под Мюнхеном были обнаружены признаки взлома, сообщает газета Bild, ссылаясь на представителя территориального командования немецких вооруженных сил. Это четвертый подобный инцидент в Германии за последнее время.
«Повреждение боковых ворот [казарм Бундесвера] было замечено во время осмотра в четверг [15 августа] утром», — передает газета Bild слова представителя командования Бундесвера в Берлине. По его информации, повреждения ворот были аналогичны тем, что были найдены ранее в Кёльне.
Ранее Bild сообщила, что неизвестные проделали дыру в водонапорной башне, из которой подается вода для базы Бундесвера в городе Мехерних. Этот случай последовал за несколькими другими похожими инцидентами.
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