Челябинский губернатор Текслер встретился с командирами воинских частей в ДНР

17 августа 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

По словам Текслера, регион продолжает помогать Донбассу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с командирами воинских частей в Донецкой народной республике. Он передал нашим бойцам в подшефном городе Ясиноватая новую партию техники. «Встретился в Ясиноватой с командирами наших воинских частей. Передал им новую партию техники и оборудования, с которым они вернулись на передовую», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что почти два года Ясиноватая была фронтовым городом. Все изменилось весной этого года после освобождения соседней Авдеевки, где героически себя проявила наша 90 танковая дивизия. «Сегодня Ясиноватую не узнать. Город ожил, жители возвращаются и благодарят за восстановление специалистов из Челябинской области», — добавил глава региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с командирами воинских частей в Донецкой народной республике. Он передал нашим бойцам в подшефном городе Ясиноватая новую партию техники. «Встретился в Ясиноватой с командирами наших воинских частей. Передал им новую партию техники и оборудования, с которым они вернулись на передовую», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что почти два года Ясиноватая была фронтовым городом. Все изменилось весной этого года после освобождения соседней Авдеевки, где героически себя проявила наша 90 танковая дивизия. «Сегодня Ясиноватую не узнать. Город ожил, жители возвращаются и благодарят за восстановление специалистов из Челябинской области», — добавил глава региона.