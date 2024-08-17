В Челябинской области от травм скончался директор обувной фабрики

В Челябинской области скончался 56-летний руководитель Магнитогорской обувной фабрики Владимир Волошок. Факт смерти от тяжелых травм в результате несчастного случая подтвердили близкие топ-менеджера.
«Его сердце перестало биться 17 августа. Он прожил яркую и насыщенную жизнь. Старался все успеть, всем помочь: и близким, и друзьям, и коллегам», — написал сайт «Верстов.Инфо».
Генеральным директором «Магнитогорской обувной фабрики», которая специализируется на производстве обуви для детей, подростков и взрослых, Волошок стал в 1997 году. В 2009 году, по данным Forbes, на предприятии трудилось 600 человек.
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