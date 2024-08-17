17 августа 2024
16 августа 2024

В Челябинской области от травм скончался директор обувной фабрики

Скончался руководитель Магнитогорской обувной фабрики Владимир Волошок
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Егора Перепелкина, погибшего в Керчи во время теракта. Челябинск, горе, скорбь, церковная свеча
В Магнитогорске прощаются с директором обувной фабрики (архивное фото) Фото:

В Челябинской области скончался 56-летний руководитель Магнитогорской обувной фабрики Владимир Волошок. Факт смерти от тяжелых травм в результате несчастного случая подтвердили близкие топ-менеджера.

«Его сердце перестало биться 17 августа. Он прожил яркую и насыщенную жизнь. Старался все успеть, всем помочь: и близким, и друзьям, и коллегам», — написал сайт «Верстов.Инфо».

Генеральным директором «Магнитогорской обувной фабрики», которая специализируется на производстве обуви для детей, подростков и взрослых, Волошок стал в 1997 году. В 2009 году, по данным Forbes, на предприятии трудилось 600 человек.

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В Челябинской области скончался 56-летний руководитель Магнитогорской обувной фабрики Владимир Волошок. Факт смерти от тяжелых травм в результате несчастного случая подтвердили близкие топ-менеджера. «Его сердце перестало биться 17 августа. Он прожил яркую и насыщенную жизнь. Старался все успеть, всем помочь: и близким, и друзьям, и коллегам», — написал сайт «Верстов.Инфо». Генеральным директором «Магнитогорской обувной фабрики», которая специализируется на производстве обуви для детей, подростков и взрослых, Волошок стал в 1997 году. В 2009 году, по данным Forbes, на предприятии трудилось 600 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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