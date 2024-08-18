Умер «русский голос» Гомера Симпсона Борис Быстров

Скончался актер дубляжа Борис Быстров

18 августа 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Голосом Бориса Быстрова говорили персонажи многих зарубежных фильмов Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак Легендарный актер дубляжа Борис Быстров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на супругу актера Ирину Савину. Борис Быстров — советский и российский актер кино и дубляжа, диктор. Свою первую главную роль исполнил в 21 год в советском фильме-сказке «Волшебная лампа Аладдина». Снимался в фильмах «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…» и других. В 2001 году получил звание «Народный артист Российской Федерации». Был голосом многих персонажей зарубежных кинокартин и мультфильмов. В частности, озвучивал Гомера Симпсона в «Симпсонах», героев «Футурамы», Альфреда в трилогии «Темный рыцарь», императора Палпатина в «Звездных войнах», Магнето в «Людях Икс». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легендарный актер дубляжа Борис Быстров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на супругу актера Ирину Савину. Борис Быстров — советский и российский актер кино и дубляжа, диктор. Свою первую главную роль исполнил в 21 год в советском фильме-сказке «Волшебная лампа Аладдина». Снимался в фильмах «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…» и других. В 2001 году получил звание «Народный артист Российской Федерации». Был голосом многих персонажей зарубежных кинокартин и мультфильмов. В частности, озвучивал Гомера Симпсона в «Симпсонах», героев «Футурамы», Альфреда в трилогии «Темный рыцарь», императора Палпатина в «Звездных войнах», Магнето в «Людях Икс».