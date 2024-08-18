Умер «русский голос» Гомера Симпсона Борис Быстров

Скончался актер дубляжа Борис Быстров
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Голосом Бориса Быстрова говорили персонажи многих зарубежных фильмов Фото:

Легендарный актер дубляжа Борис Быстров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на супругу актера Ирину Савину.

Борис Быстров — советский и российский актер кино и дубляжа, диктор. Свою первую главную роль исполнил в 21 год в советском фильме-сказке «Волшебная лампа Аладдина». Снимался в фильмах «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…» и других. В 2001 году получил звание «Народный артист Российской Федерации».

Был голосом многих персонажей зарубежных кинокартин и мультфильмов. В частности, озвучивал Гомера Симпсона в «Симпсонах», героев «Футурамы», Альфреда в трилогии «Темный рыцарь», императора Палпатина в «Звездных войнах», Магнето в «Людях Икс».

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Легендарный актер дубляжа Борис Быстров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на супругу актера Ирину Савину. Борис Быстров — советский и российский актер кино и дубляжа, диктор. Свою первую главную роль исполнил в 21 год в советском фильме-сказке «Волшебная лампа Аладдина». Снимался в фильмах «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…» и других. В 2001 году получил звание «Народный артист Российской Федерации». Был голосом многих персонажей зарубежных кинокартин и мультфильмов. В частности, озвучивал Гомера Симпсона в «Симпсонах», героев «Футурамы», Альфреда в трилогии «Темный рыцарь», императора Палпатина в «Звездных войнах», Магнето в «Людях Икс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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