18 августа 2024

Свердловская область вошла в топ регионов по зарплатам учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, школьный кабинет
Свердловские учителя получают до 110 тысяч рублей в меясц Фото:

Свердловская область заняла второе место среди регионов по уровню зарплат для учителей. В регионе начинающим педагогам предлагают от 50 до 110 тысяч рублей. Данными о зарплатных предложениях с URA.RU поделились в «Авито Работе».

Лидером стал Ханты-Мансийский автономный округ с предложениями от 60 до 120 тысяч рублей. «На втором месте — Свердловская область со средней предлагаемой зарплатой для учителей в 50 000-110 000 рублей в месяц (+7%)», — говорится в пресс-релизе.

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Третье место досталось Республике Татарстан с предложениями от 46 до 100 тысяч рублей (рост на 12%). Тюменская область и Краснодарский край также входят в пятерку лидеров, предлагая учителям от 46 до 95 тысяч и от 50 до 90 тысяч рублей соответственно, с увеличением предложений на 4% и 17%.

Накануне на URA.RU вышло большое интервью вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике Константина Шевченко, из которого следует, что при максимальной нагрузке учителя в городе зарабатывают около 70 тысяч рублей. Чиновник заявил, что этого недостаточно.

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Свердловская область заняла второе место среди регионов по уровню зарплат для учителей. В регионе начинающим педагогам предлагают от 50 до 110 тысяч рублей. Данными о зарплатных предложениях с URA.RU поделились в «Авито Работе». Лидером стал Ханты-Мансийский автономный округ с предложениями от 60 до 120 тысяч рублей. «На втором месте — Свердловская область со средней предлагаемой зарплатой для учителей в 50 000-110 000 рублей в месяц (+7%)», — говорится в пресс-релизе. Третье место досталось Республике Татарстан с предложениями от 46 до 100 тысяч рублей (рост на 12%). Тюменская область и Краснодарский край также входят в пятерку лидеров, предлагая учителям от 46 до 95 тысяч и от 50 до 90 тысяч рублей соответственно, с увеличением предложений на 4% и 17%. Накануне на URA.RU вышло большое интервью вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике Константина Шевченко, из которого следует, что при максимальной нагрузке учителя в городе зарабатывают около 70 тысяч рублей. Чиновник заявил, что этого недостаточно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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