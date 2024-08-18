Свердловская область вошла в топ регионов по зарплатам учителей

19 августа 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Свердловские учителя получают до 110 тысяч рублей в меясц Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловская область заняла второе место среди регионов по уровню зарплат для учителей. В регионе начинающим педагогам предлагают от 50 до 110 тысяч рублей. Данными о зарплатных предложениях с URA.RU поделились в «Авито Работе». Лидером стал Ханты-Мансийский автономный округ с предложениями от 60 до 120 тысяч рублей. «На втором месте — Свердловская область со средней предлагаемой зарплатой для учителей в 50 000-110 000 рублей в месяц (+7%)», — говорится в пресс-релизе. Статья по теме «Вообще не представляю, как учителя живут» Третье место досталось Республике Татарстан с предложениями от 46 до 100 тысяч рублей (рост на 12%). Тюменская область и Краснодарский край также входят в пятерку лидеров, предлагая учителям от 46 до 95 тысяч и от 50 до 90 тысяч рублей соответственно, с увеличением предложений на 4% и 17%. Накануне на URA.RU вышло большое интервью вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике Константина Шевченко, из которого следует, что при максимальной нагрузке учителя в городе зарабатывают около 70 тысяч рублей. Чиновник заявил, что этого недостаточно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область заняла второе место среди регионов по уровню зарплат для учителей. В регионе начинающим педагогам предлагают от 50 до 110 тысяч рублей. Данными о зарплатных предложениях с URA.RU поделились в «Авито Работе». Лидером стал Ханты-Мансийский автономный округ с предложениями от 60 до 120 тысяч рублей. «На втором месте — Свердловская область со средней предлагаемой зарплатой для учителей в 50 000-110 000 рублей в месяц (+7%)», — говорится в пресс-релизе. Третье место досталось Республике Татарстан с предложениями от 46 до 100 тысяч рублей (рост на 12%). Тюменская область и Краснодарский край также входят в пятерку лидеров, предлагая учителям от 46 до 95 тысяч и от 50 до 90 тысяч рублей соответственно, с увеличением предложений на 4% и 17%. Накануне на URA.RU вышло большое интервью вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике Константина Шевченко, из которого следует, что при максимальной нагрузке учителя в городе зарабатывают около 70 тысяч рублей. Чиновник заявил, что этого недостаточно.