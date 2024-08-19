В Челябинской области пройдут сильные дожди, грозы и местами град

В Челябинской области 19 августа ожидаются сильные дожди, грозы, днём местами град. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) населения Челябинска.
«По данным синоптиков, 19 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди. Также возможны грозы, днём местами град», - сообщили в ведомстве.
Ранее синоптики предупредили, в предстоящую неделю с 19 по 26 августа в Челябинске дожди будут идти каждый день, кроме понедельника. Температура в дневное время составит 15-22 градуса. Ночью похолодает до 12 градусов.
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