В Челябинской области пройдут сильные дожди, грозы и местами град

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Сильные дожди ожидаются 19 августа в отдельных районах Челябинской области
Сильные дожди ожидаются 19 августа в отдельных районах Челябинской области Фото:

В Челябинской области 19 августа ожидаются сильные дожди, грозы, днём местами град. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) населения Челябинска.

«По данным синоптиков, 19 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди. Также возможны грозы, днём местами град», - сообщили в ведомстве.

Ранее синоптики предупредили, в предстоящую неделю с 19 по 26 августа в Челябинске дожди будут идти каждый день, кроме понедельника. Температура в дневное время составит 15-22 градуса. Ночью похолодает до 12 градусов.

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В Челябинской области 19 августа ожидаются сильные дожди, грозы, днём местами град. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) населения Челябинска. «По данным синоптиков, 19 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди. Также возможны грозы, днём местами град», - сообщили в ведомстве. Ранее синоптики предупредили, в предстоящую неделю с 19 по 26 августа в Челябинске дожди будут идти каждый день, кроме понедельника. Температура в дневное время составит 15-22 градуса. Ночью похолодает до 12 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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