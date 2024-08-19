Водитель минивена, устроивший смертельное ДТП под Челябинском, гнал 160 км в час

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Клипарт. Ханты-Мансийск, чек, скорость, автомобиль, спидометр, ошибка
Скорость ночного минивена перед аварией была 160 километров в час Фото:

Водитель минивена, попавшего в смертельную аварию под Еманжелинском Челябинской области, ехал со скоростью 160 километров в час. Об этом перед ДТП сообщил в СМС родным его пассажир справа, 20-летний житель Казахстана, который получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

«Последнее СМС было: „Едем 160 километров в час“. Племянника оперировали пять часов, и сейчас за его жизнь борются врачи», — рассказала родственница пострадавшего сайту «74.ру». Она пояснила, что молодой человек отслужил в армии и ехал в аэропорт Челябинска, чтобы улететь к родным в Ханты-Мансийский автономный округ.

По данным тети молодого человека, у него сломаны руки, ключица, лопатка, ребра, таз, сейчас пациент в реанимации. Врачи пока не дают никаких прогнозов, и семья молодого человека надеется на их профессионализм.

В аварии также пострадал 10-летний мальчик, ехавший с бабушкой и крестной, последняя скончалась в больнице. Водитель минивэна, 30-летний Заур, также получил травмы рук. Очевидцы обвинили его в том, что он постоянно отвлекался на телефон.

Авария произошла в четвертом часу утра 19 августа в Еткульском районе. 60-летняя женщина скончалась в больнице, еще шесть человек, включая водителя, госпитализированы. Водитель выполнял рейс из Казахстана в аэропорт Челябинска.

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Водитель минивена, попавшего в смертельную аварию под Еманжелинском Челябинской области, ехал со скоростью 160 километров в час. Об этом перед ДТП сообщил в СМС родным его пассажир справа, 20-летний житель Казахстана, который получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации. «Последнее СМС было: „Едем 160 километров в час“. Племянника оперировали пять часов, и сейчас за его жизнь борются врачи», — рассказала родственница пострадавшего сайту «74.ру». Она пояснила, что молодой человек отслужил в армии и ехал в аэропорт Челябинска, чтобы улететь к родным в Ханты-Мансийский автономный округ. По данным тети молодого человека, у него сломаны руки, ключица, лопатка, ребра, таз, сейчас пациент в реанимации. Врачи пока не дают никаких прогнозов, и семья молодого человека надеется на их профессионализм. В аварии также пострадал 10-летний мальчик, ехавший с бабушкой и крестной, последняя скончалась в больнице. Водитель минивэна, 30-летний Заур, также получил травмы рук. Очевидцы обвинили его в том, что он постоянно отвлекался на телефон. Авария произошла в четвертом часу утра 19 августа в Еткульском районе. 60-летняя женщина скончалась в больнице, еще шесть человек, включая водителя, госпитализированы. Водитель выполнял рейс из Казахстана в аэропорт Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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